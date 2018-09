Connemann/Motschmann: Einheitsdenkmal kommt

Spatenstich noch in diesem Herbst gefordert

Am heutigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen

Bundestages die Mittel für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in

Berlin freigegeben. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und die

kulturpolitische Sprecherin, Elisabeth Motschmann:

Gitta Connemann: „Endlich! Die SPD hat ihre Blockadehaltung

beendet. Die Mittel für den Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals

in Berlin sind bewilligt. Damit ist der Korken aus der Flasche! Vor

dem Tag der Einheit am 3. Oktober ist dies ein gutes Signal für die

Menschen in unserem Land. Insbesondere für diejenigen, die für

Freiheit und Einheit ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Im kommenden

Jahr erinnern wir an die friedliche Revolution in der DDR und den

Mauerfall vor 30 Jahren, der zu den glücklichsten Ereignissen der

deutschen Geschichte zählt. In Zukunft werden wir mit einem

begehbaren Denkmal Werte wie Freiheit, Einheit und Demokratie für

jeden einzelnen greifbar und begreifbar machen. Gerade in Zeiten, in

denen diese Werte mehr und mehr unter Druck geraten, ist das Denkmal

umso wichtiger.“

Elisabeth Motschmann: „Heureka! Dem Baubeginn des Freiheits- und

Einheitsdenkmals steht nun wirklich Nichts mehr im Wege. Dreimal hat

der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit das Denkmal beschlossen.

Endlich werden nun diese Beschlüsse gegen alle Widerstände umgesetzt.

Im kommenden Jahr feiern wir das 30jährige Jubiläum der friedlichen

Revolution und des Mauerfalls. In diesem Herbst noch sollte nun der

Spatenstich erfolgen.“

