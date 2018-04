Coworking in Berlin auf dem Vormarsch

In Berlin hat sich die Zahl so genannter Coworking-Büros in den

vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt.

Das geht aus Zahlen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berlin

Partner hervor, die dem rbb vorliegen.

Berlin Partner listet mittlerweile über 100 Coworking-Räume in der

Stadt auf. Im Jahr 2015 waren es noch 40.

Die meisten Coworking-Räume befinden sich im Bezirk Mitte mit 30

Einrichtungen. In Mitte ist auch das erste Co-Working-Büro

Deutschlands im Jahr 2005 gegründet worden. Auf Platz zwei rangiert

der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit 22 Einrichtungen.

Beim Coworking handelt es sich um moderne Bürogemeinschaften, in

denen vor allem Freiberufler und kleinere Startups arbeiten und sich

über ihre Projekte austauschen können.

