Dachdeckerverband freut sichüber erneuten Anstieg bei Azubi-Zahlen

Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) kann

auch in diesem Jahr wieder einen Anstieg beim Dachdeckernachwuchs aufweisen:

Genau 7.228 Dachdecker-Azubis gibt es aktuell – über alle drei Lehrjahre hinweg.

“Im letzten Jahr lernten zur gleichen Zeit 6.767 junge Menschen das

Dachdeckerhandwerk. Somit können wir uns über ein deutliches Plus von 6,81

Prozent freuen”, berichtet Artur Wierschem, stellv. ZVDH-Hauptgeschäftsführer.

Positiv sei zudem die Entwicklung bei den weiblichen Azubis, denn auch hier gebe

es Zuwachs: “Wurden vergangenes Jahr 116 junge Frauen zur Dachdeckerin

ausgebildet, so sind es nunmehr 147. Allerdings liegt der Gesamtanteil von

Frauen in der Dachdecker-Ausbildung bei immer noch sehr geringen 2,03 %”, stellt

Wierschem fest. Und das, obwohl das Dachdeckerhandwerk durch den Einsatz von

Kränen und Aufzügen, aber auch durch zunehmende Digitalisierung immer weniger

große Muskelkraft erfordere. Zudem gebe es hohe Sicherheitsstandards. “Das Thema

Arbeitsschutz und -sicherheit war daher auch auf der Fachmesse DACH+HOLZ

International ein wichtiges Thema. Auf unserem Gemeinschaftsstand mit der BG BAU

gab es dazu zahlreiche wichtige Neuerungen, zum Beispiel die Gefährdungsanalyse

auf Baustellen durch virtuelle Brillen”, erläutert Dachdeckermeister Wierschem.

Dachdecker als Klimaschützer

Weiter führt Artur Wierschem aus: “Durch unsere bundesweiten Nachwuchsaktionen

auf Messen, in Schulen, aber auch in den sozialen Netzwerken konnten wir doch

zahlreiche junge Menschen fürs Dachdeckerhandwerk begeistern. Das erfüllt uns

schon mit Stolz, vor allem, weil wir in Konkurrenz zu vielen anderen Berufen

stehen, die auch Nachwuchs suchen”, verdeutlicht Wierschem, der im Verband für

den Bereich Berufsbildung verantwortlich zeichnet. Die Vielfältigkeit des Berufs

sei ein großer Vorteil, zudem könne man sich als Klimaschützer einen Namen

machen: Zum Beispiel durch Dämmen von Dach und Fassade, den Einbau von

Photovoltaik- oder Solaranlagen oder das Planen von Gründächern. Zunehmend

gefragt sei auch die Beratungsleistung der Dachdecker bei energetischen

Sanierungsmaßnahmen, die derzeit massiv gefördert werden. “Auch hier sind viele

Dachdecker als ausgewiesene Energieberater eine willkommene Unterstützung für

den Hauseigentümer, um sich im Förderdschungel zurecht zu finden”, erklärt

Wierschem.

Bild Artur Wierschem: http://bit.ly/wierschem-ZVDH (Quelle: ZVDH)

