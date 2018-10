Der Tagesspiegel: Bericht zum World Health Summit: Deutschland hat seit 1990 weltweit 28 Mio Menschen das Leben gerettet / Gesundheitsminister Spahn macht WHO erstmals Zusage von 115 Mio Euroüber vier Jahre

Die Mittel, die aus Deutschland zwischen 1990 und

2016 in die globale Gesundheitsversorgung geflossen sind, haben 28

Millionen Menschen das Leben gerettet. Das ist einem Bericht zu

entnehmen, den die amerikanische Entwicklungs-Organisation One an

diesem Montag zum Weltgesundheitsgipfel („World Health Summit“) in

Berlin präsentiert und der dem Berliner „Tagesspiegel“ vorliegt. Zur

Gipfel-Eröffnung am Sonntagabend will Gesundheitsminister Jens Spahn

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals eine feste

Finanzierungszusage für vier Jahre machen. Nach

Tagesspiegel-Informationen sollen der WHO für die Doppelhaushalte

2018/2019 und 2020/2021 verbindlich und ohne Zweckbindung 115

Millionen Euro als freiwilliger Beitrag überwiesen werden.

https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschlands-einsatz-fuer-glob

ale-gesundheit-bereits-28-millionen-menschen-das-leben-gerettet/23181

510.html

Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom,

Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell