Der Tagesspiegel: SPD-Europapolitiker Schäfer warnt vor Aufgabe des Sparkurses in Italien

Angesichts der sich anbahnenden Regierungskoalition

der Fünf-Sterne-Protestbewegung und der rechtspopulistischen Lega hat

der SPD-Europapolitiker Axel Schäfer vor einer Aufgabe des Sparkurses

in Italien gewarnt. „Der Maßstab für das Regierungsprogramm sind die

europäischen Verpflichtungen“, sagte Schäfer dem „Tagesspiegel“

(Dienstagausgabe) mit Blick auf die Koalitionsvereinbarung zwischen

den beiden Parteien. Er sei sicher, dass die Einhaltung der

EU-Defizitregeln auch für Staatspräsident Sergio Mattarella der

entscheidende Punkt sei, sagte Schäfer weiter. Am Montagnachmittag

will Mattarella mit der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega Gespräche

über die mögliche Regierungskoalition führen.

