Die Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten schreiben in ihren Ausgaben vom 13. März 2020: Marburger Bund fordert Runde Tische gegen Corona-Krise

Zur Bewältigung der Corona-Krise in den Krankenhäusern fordert

die Ärztegewerkschaft Marburger Bund klinikübergreifende Maßnahmen, damit bei

einer Ausweitung des Virus ausreichend freie Betten für Intensivpatienten zur

Verfügung stehen. “Es muss rechtzeitig die Entscheidung getroffen werden,

zusätzliche Kapazitäten durch die Absage von planbaren Eingriffen

freizustellen”, sagt die neue Vorsitzende Susanne Johna der “Stuttgarter

Zeitung” und den “Stuttgarter Nachrichten” (Freitagausgabe). “Das sollte man

zumindest bei regionaler Häufung der Fälle jetzt auch schon tun.”

Sie würde es daher für sinnvoll halten, dass die Gesundheitsämter die regionalen

Träger an einen Runden Tisch einladen. “Wenn sich die Häuser regional darauf

verständigen, diesen Schritt zu gehen, besteht nicht so sehr die Sorge, dass der

Patient im anderen Krankenhaus operiert wird – dann sind sich alle einig.”

Gesteuert werden müsste dieser Prozess von den Ländern.

Johna rät zudem dazu, für die Zukunft aus der Corona-Krise zu lernen.

Insbesondere im niedergelassenen Bereich hätten manche Kollegen jetzt schon

keine Schutzkleidung mehr vor Ort. “Wir sollten uns fragen, wo wir noch

zusätzlich prophylaktisch agieren können”, sagte sie. So müsse später darüber

diskutiert werden, ob für Schutzkleidung zentrale Lager oder zusätzliche

Bevorratungskapazitäten in den Häusern sinnvoll seien. “Ich hoffe nur, dass das

nach der Krise nicht in Vergessenheit gerät”, sagte die Vorsitzende. Es sei

gerade mal ein halbes Jahr her, dass nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung

darüber diskutiert worden sei, ob auf die Hälfte der Krankenhäuser verzichtet

werden kann. “Im Moment sind wir froh, dass wir in Deutschland nicht ganz so auf

Kante genäht sind wie in anderen Ländern”, betonte Johna.

