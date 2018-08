Dora und die Revolution – Bericht über die Novemberrevolution 1918 aus Sicht einer politisch aktiven Frau

Der vorliegende historische Roman widmet sich einem historischen Charakter, den kaum jemand kennt – weil es sich dabei um eine Frau in einer von Männern beherrschten Welt handelt. Karl Liebknecht und sein Kampf um die sozialistische Revolution ist den allermeisten Lesern wohlbekannt. Doch von Dora Weinstein aus Neukölln werden sie vermutlich nichts wissen. Ihre Geschichte beginnt im Herbst 1918: Die junge Arbeiterin Dora hat genug von der Monarchie, dem Krieg und den elenden Umständen, in denen sie und ihre Kolleginnen leben müssen. Sie hat sich einer illegalen Arbeiterorganisation angeschlossen und kämpft für die Revolution und den Umsturz der kaiserlich-adligen Ordnung. Als ihr Freund Alfred von der Kriegsflotte in Kiel desertiert und die Nachricht vom Matrosenaufstand nach Berlin bringt, macht Dora sich mit zehntausenden Arbeitern und Soldaten am 9. November auf in die Berliner Innenstadt.

In ihrem Buch „Dora und die Revolution“ legt Anja Hinrichs einen Bericht über die Novemberrevolution 1918 aus der Sicht einer politisch aktiven Frau vor, die starren Geschlechterrollen und althergebrachten Männerbündeleien die Stirn bietet. Daneben zeichnet die Autorin einen lebendigen Mikrokosmos in den Neuköllner Hinterhöfen, in denen gegen Kriegsende 1918 die letzten Möbel verheizt und Kinder zu Waisen werden, weil ihre Eltern der Spanischen Grippe zum Opfer fallen. Die Autorin liefert den Lesern einen sorgfältig recherchierten historischen Roman in klarer, schnörkelloser Sprache.

„Dora und die Revolution“ von Anja Hinrichs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-5420-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de