Ehrensache 2018 / SWR Fernsehen und SWR4 engagieren sich auf dem Landesweiten Ehrenamtstag am 26. August in Pirmasens / Musik von Stefanie Heinzmann / Publikumspreis wird ermittelt (FOTO)

Menschen, die sich ehrenamtlich, das heißt freiwillig, für ihreMitmenschen, für die Kultur oder das allgemeine Miteinandereinsetzen, werden seit 2001 vom Südwestrundfunk und der StaatskanzleiRheinland-Pfalz gemeinsam ausgezeichnet. Im Rahmen des LandesweitenEhrenamtstages am Sonntag, 26. August 2018, in Pirmasens würdigt derSWR diese besonderen Menschen mit der Sendung „SWR Ehrensache 2018“von 18:05 Uhr bis 19:15 Uhr. Die Preisverleihung auf der Bühne aufdem Exerzierplatz ist der Höhepunkt des Ehrenamtstags und wird liveim SWR Fernsehen übertragen.

Im Mittelpunkt der Fernsehshow stehen die diesjährigen

Preisträger. Eine Jury, der Gabriela Fürstin zu

Sayn-Wittgenstein-Sayn, Sängerin Stefanie Heinzmann und Comedian

Chako Habekost angehören, hat zuvor die Preisträger ausgewählt und

übergibt an diesem Abend drei Preise. Diese gehen in diesem Jahr an:

– Stephan Horch vom Clean River Projekt aus Winningen/Mosel. Die

Gruppe sammelt beim Paddeln Plastikmüll, inszeniert und fotografiert

ihn öffentlichkeitswirksam als abschreckenden Hingucker, hält

Vorträge und sensibilisiert so für die Reinhaltung von Gewässern

(Pate: Christian Chako Habekost) – David Maier von POP UP Worms, dem

„Festival junge Kultur, neue Perspektiven und andere schöne Dinge“.

Seit 2015 belebt das Festival leerstehende Läden und Gebäude mit

Veranstaltungen vorwiegend für Menschen zwischen 19 und 39. Mit

Musik, Stummfilm, Stadtführungen, Theater, Ausstellungen und vielem

mehr will es das Bewusstsein für die Innenstadt stärken (Patin:

Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn) und – Jan Behrensmeyer

von Jugendzentrum „Am Zug“ in Kirchberg/Hunsrück. Mit seinem Angebot

von Spiel, Freizeit- und Kulturangebot und Beratung ist der Treff

täglich für rund 50 Jugendliche zwischen 14 und 18 da. Hier lernen

die jungen Menschen, aufeinander aufzupassen und vor allem

Verantwortung (Patin: Stefanie Heinzmann).

Den „Sonderpreis der Ministerpräsidentin“ überreicht Malu Dreyer

persönlich an die Vertreter des Dorfladens Freckenfeld/Südpfalz. In

diesem Beispiel sozialer Verantwortung vertreiben 168 Mitglieder

eines Vereins – die meisten ehrenamtlich – Produkte regionaler

Herkunft; das angegliederte Café ist zum Treffpunkt für die

Bevölkerung geworden.

Schließlich küren die Zuschauerinnen und Zuschauer der „SWR

Landesschau Rheinland-Pfalz“ zusammen mit den Hörerinnen und Hörern

von SWR4 einen fünften Preis: Den „Publikumspreis der Ehrensache“.

Aus unterschiedlichen Teilen des Bundeslandes und aus vielen

Bereichen des Ehrenamts kommen die 10 Kandidatinnen und Kandidaten,

die sich dafür zur Wahl stellen. Seit Frühjahr 2018 werden diese in

der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ sowie im Radioprogramm SWR4

Rheinland-Pfalz mit ihren Projekten vorgestellt. Von Montag, 20., bis

Sonntag, 26. August 2018, kann jeder seine Stimme für „seinen“

Kandidaten auf der Website swr.de/ehrensache abgeben. Und dann wird

es spannend, denn wer die meisten Stimmen bekommt, wird erst in der

Fernseh-Gala am Sonntagabend bekanntgegeben.

Als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement treten im Rahmen

der Fernsehsendung am 26. August in Pirmasens Stefanie Heinzmann und

ihre Band auf. Die „Ehrensache 2018“ moderiert Martin Seidler.

SWR4 Rheinland-Pfalz ist beim Ehrenamtstag 2018 in Pirmasens mit

einem Kulturprogramm auf einer Bühne in der Höfelsgasse vertreten.

Hier gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit

ehrenamtlichen Kulturgruppen, moderiert von Christiane Spohn. Im

Radioprogramm SWR4 ist die „Ehrensache 2018“ in einer dreistündigen

Sondersendung präsent.

