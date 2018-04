Emil Sänze, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg: Politikversagen der Bundesregierung trägt massive Mitschuld an der Bluttat von Münster

Massive Kritik an der verheerenden

Informationspolitik von Polizei und Politik übt Emil Sänze,

stellvertretender Fraktionsvorsitzender und pressepolitischer

Sprecher der AfD im Landtag von Baden-Württemberg, nach dem Attentat

in Münster am Samstagnachmittag. „Es ist komplett unverantwortlich,

die Menschen in Zeiten einer instabilen inneren Sicherheit in

Deutschland und den europäischen Nachbarstaaten über Stunden hinweg

im Ungewissen zu lassen und sie mit einer Nachrichtensperre zu

verunsichern, die sämtliche Spekulationen ins Kraut schießen lässt.“

Bis in die späten Abendstunden hatte es weder von den

Sicherheitskräften noch aus der Politik verlässliche Angaben gegeben,

selbst die Medien waren auf Mutmaßungen angewiesen. „Mal ist die Rede

von einem 49-jährigen Paßdeutschen aus Münster, dann von einem

27-Jährigen aus dem Sauerland, mal von Bomben, Sprengstoff und

möglichen Mittätern und später plötzlich von einem psychisch

verwirrten Einzeltäter, der seinen erweiterten Suizid schon vor

Wochen angekündigt haben soll. Damit lässt man die Bürger im Regen

stehen und provoziert regelrecht, dass auch Vermutungen in die

falsche Richtung laut werden!“

Psychologische Betreuung nur noch für traumatisierte

„Kriegsflüchtlinge“?

Offene Fragen bleiben beim stellvertretenden

AfD-Fraktionsvorsitzenden auch beim Eingeständnis der Einsatzkräfte

zurück, dass der schon seit Jahren psychisch auffällige Täter seine

Amokfahrt bereits Ende März explizit angekündigt hatte, diese Drohung

aber von keiner Seite ernst genommen wurde. „Mussten friedliche

Bürger, die nur ihren Kaffee in der lauen Frühlingssonne genießen

wollten, sterben, weil vorrangig psychisch Kranke aus aller Herren

Ländern und –traumatisierte Kriegsflüchtlinge–, die tapfer Frauen und

Kinder im Krisengebiet zurückgelassen haben, um hier in Deutschland

die Hand aufzuhalten und mit Drogen zu dealen, therapiert werden und

die notwendigen Kapazitäten für die Kranken der eigenen Bevölkerung

fehlen?“ Wenn auch indirekt, würde dies bedeuten, dass das komplette

Politikversagen der Bundesregierung in den letzten Jahren eine

maßgebliche Mitschuld an dem Anschlag von Münster trägt und deshalb

nicht minder in der Aufarbeitung der Bluttat einbezogen werden

müsste.

Polemische Häme und freudige Erleichterung bei einem Großteil der

Medien

„Besonders widert mich und viele andere AfD-Mitglieder und

-Anhänger die unerträgliche Häme der Medien an, die voller Freude

darüber berichteten, dass es sich beim Täter um einen verwirrten

kranken Paßdeutschen handelte, dem in vorauseilendem Gehorsam erst

einmal –Kontakte in die rechte Szene– angedichtet wurden, und

–glücklicherweise– nicht um einen der hochgeschätzten Gäste Angela

Merkels – als ob das für die Verletzten und Hinterbliebenen einen

Unterschied machen und den Anschlag damit quasi relativieren würde“,

so Sänze. „Völlig unnötigerweise werden die Opfer von Münster damit

von den Medien – allen voran dem WDR – politisiert und

instrumentalisiert. Ein Großteil der deutschen Medien beweist einmal

mehr, wes Geistes Kind sie sind und wie sie ihre –überparteiliche–

Berichterstattung für billige Propaganda missbrauchen!“

