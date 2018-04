neues deutschland: Berliner Weglaufhaus»Villa Stöckle« kämpft ums Überleben

Nur noch für ein halbes Jahr ist nach eigenen

Angaben der Betrieb des Weglaufhauses »Villa Stöckle« in

Berlin-Frohnau gesichert. Psychiatriebetroffenen soll in der

Einrichtung eine Alternative zur stationären Psychiatriebehandlung

sowie zu Psychopharmaka geboten werden, Fremdbestimmung wird

vermieden.

»Eines der momentan größten Probleme ist, geeignete Fachkräfte zu

finden«, erklärte Kim Wechera, Sozialarbeiter im Weglaufhaus

gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues

deutschland« (Montagausgabe). Einerseits seien die Ansprüche an die

Identifikation mit dem antipsychiatrischen Konzept hoch, andererseits

sei der Arbeitsmarkt für Sozialarbeiter momentan praktisch

leergefegt. Persönliche Überforderung der Mitarbeiter habe zu einer

Vernachlässigung nötiger Renovierungsmaßnahmen am Haus, der

Beantragung von Fördermitteln oder auch von Öffentlichkeitsarbeit

geführt, so Wechera.

»Wir müssen gesetzlich ein bestimmtes Verhältnis von

Sozialarbeiter_innen zu Bewohner_innen erfüllen. Haben wir nicht

genügend Angestellte, können wir auch nicht mehr Personen in

persönlichen Krisen als Bewohner_innen aufnehmen«, sagte Wechera.

1996 eröffnete das Weglaufhaus »Villa Stöckle« in Berlin-Frohnau,

das vom »Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e.V.« getragen

wird. Nach eigenen Angaben ist es die einzige Einrichtung ihrer Art

in Deutschland. Bis zu 13 Bewohner leben in der Einrichtung – im

Schnitt drei Monate lang.

