Fahrverbote in Hamburg: Greenpeace-Aktivisten demonstrieren für besseren Schutz vor Abgasen Beschränkungen für schmutzige Diesel greifen zu kurz

31. 5. 2018 – Für konsequenten Schutz vor giftigen

Autoabgasen demonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute zur Einführung

der bundesweit ersten Dieselfahrverbote in Hamburg. „Saubere Luft für

alle!“ schreiben die Umweltschützer mit einem Hochdruckreiniger und

einer Schablone auf die schmutzigen Gehwege an den künftig für Diesel

gesperrten Straßen. Auf Bannern fordern sie: „Verkehrswende jetzt!“

„Nur ohne Diesel und Benziner kann Verkehr in der Stadt sauber,

sicher und gerecht werden“, sagt Greenpeace Sprecher Niklas Schinerl.

„Hamburgs Entscheidung, schmutzige Diesel nicht mehr überall hin zu

lassen, kann der Startschuss der überfälligen Verkehrswende sein, wie

sie moderne Städte wie Kopenhagen und Amsterdam längst umsetzen.“

Hamburg sperrt ab heute zwei vielbefahrene Innenstadtstraßen auf

jeweils wenigen Hundert Metern für ältere Diesel-Modelle. Selbst nach

Einschätzung der Stadt sind die Luftprobleme jedoch deutlich

gravierender. Hamburgs aktueller Luftreinhalteplan spricht von 41.500

Bürgern, die im Jahr 2014 zu hohen Werten an Stickstoffdioxid (NO2)

ausgesetzt waren. Die heute eingeführten Fahrverbote verbessern die

Luft nach Angaben des Senats für lediglich 1787 Menschen – weniger

als 5 Prozent der damals Betroffenen. „Diesem Start müssen schnell

weitere Schritte folgen, damit die Luft nicht nur auf ein paar

Hundert Meter sondern in der ganzen Stadt besser wird“, so Schinerl.

„Hamburg braucht eine konsequente Verkehrswende mit einem attraktiven

Angebot an Bussen und Bahnen und mehr sicheren Radwegen.“

Städte müssen Verkehr sauberer und gerechter organisieren

Deutsche Städte stehen unter wachsendem Druck. Weil im vergangenen

Jahr in mehr als 60 Städten die Grenzwerte für das

gesundheitsschädliche Reizgas NO2 erneut überschritten wurden, klagen

Anwohner und Umweltschützer immer häufiger für bessere Luft. Da die

großteils durch Diesel-Pkw verursachten Schadstoffwerte viel zu

langsam sinken, hat inzwischen auch die EU-Kommission Klage gegen

Deutschland eingereicht. Parallel fordert die wachsende Zahl der

Radfahrer mit Volksentscheiden wie in Berlin und Frankfurt einen

gerechteren Anteil der Straßenfläche und mehr Sicherheit im Verkehr.

