Flächendeckende medizinische Basisversorgung für alle / Weltgesundheitstag: CBM sieht Bundesregierung in der Pflicht

Jeder Mensch auf der Welt sollte Zugang zu

dringend benötigter medizinischer Hilfe haben. Was wie eine

Selbstverständlichkeit klingt, ist in vielen armen Ländern noch lange

nicht Realität. Vor allem Menschen mit Behinderungen haben oftmals

keine Möglichkeit, sich von einem Arzt untersuchen und behandeln zu

lassen. Darauf macht die Christoffel-Blindenmission (CBM) zum

Weltgesundheitstag am 7. April aufmerksam. Der Tag steht in diesem

Jahr unter dem Motto „flächendeckende Gesundheitsversorgung“. „Es

kann nicht sein, dass gerade die Menschen, die besondere

Unterstützung benötigen, häufig von medizinischer Hilfe

ausgeschlossen sind“, erklärt CBM-Vorstand Dr. Rainer Brockhaus.

„Gesundheitsleistungen dürfen nicht zu teuer und müssen sicher,

effektiv, erreichbar und wirksam sein – auch für behinderte Menschen

und überall auf der Welt.“

„Gesundheit und Wohlergehen für alle“

Bereits im Jahr 2015 haben sich die Vereinten Nationen mit der

2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung darauf verpflichtet,

„Gesundheit und Wohlergehen für alle“ zu fördern. Dazu gehört auch,

dass alle Menschen die Möglichkeit haben, medizinische Basisdienste

zu nutzen. Doch gerade in Entwicklungsländern sind die Barrieren für

Menschen mit Behinderungen vielfältig: Fehlende

Kommunikationsmöglichkeiten bewirken, dass sie wichtige Informationen

zur Gesundheitsversorgung nicht erhalten. Abgelegene Wohnorte machen

es für sie unmöglich, einen Arzt oder ein Krankenhaus aufzusuchen.

Oder sie sind so arm, dass sie sich Behandlungen nicht leisten

können.

Um das zu ändern, werden aus Sicht der CBM vor allem der

flächendeckende Aufbau von Gesundheitsstationen mit geschultem

Fachpersonal, erschwingliche Behandlungen sowie eine umfassende

Versorgung mit preiswerten und wirksamen Medikamenten benötigt. „Auch

Deutschland hat die 2030-Agenda unterzeichnet und ist damit in der

Pflicht, aktiv an der Erreichung ihrer Ziele mitzuwirken“, betont

Brockhaus. „Von der neuen Bundesregierung, insbesondere von der im

Koalitionsvertrag angekündigten Strategie zur globalen

Gesundheitspolitik, erwarten wir daher sichtbare und überprüfbare

Schritte zur Stärkung der Gesundheitssysteme weltweit. Dazu gehören

auch verbindliche mehrjährige Förderzusagen.“

Seit über 100 Jahren Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 628 Projekte in 59 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de

