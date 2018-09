Frankfurter Rundschau: Absurd

Natürlich kann es immer Streit um einen Mann wie

Maaßen geben, und auch verschiedene Bewertungen von

Kabinettsmitgliedern. Doch wer konstruktiv miteinander regieren will,

beißt dann halt auch einmal in den sauren Apfel und sagt: Gut, wenn

ein Koalitionspartner ihm nicht vertraut, kann er schlecht

Verfassungsschützer bleiben. Oder wenn er die Kanzlerin meiner

Regierung öffentlich madig macht. Oder beides. Wenn nun die große

Koalition stattdessen einen solchen Eiertanz aufführt, sollten sich

auch jene, die sie als notwendiges Übel dann doch gewollt haben,

fragen: War das nicht schon der Fehler? Und auch diejenigen, die eine

Jamaika-Koalition nicht hinbekommen haben, müssen sich fragen: Haben

wir ernst genug versucht, es besser zu machen als das, was von dieser

Dreierrunde noch zu erwarten ist? Egal, wie man den Ausgang der

Maaßen-Affäre nun bewertet: Allen Parteien muss klar sein, dass das

die letzte Chance für die Koalition war, sich zusammenzuraufen.

