Rheinische Post: Hofreiter fordert von Seehofer konsequentes Handeln gegen Judenhass

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat nach

den Demonstrationen von Rechtsextremen in Dortmund konsequentes

Handeln gefordert. „Wir müssen uns antisemitischem Hass

entgegenstellen. Es kann nicht sein, dass auf unseren Straßen

unverhohlen antisemitische Parolen geschrien werden. Diese

unerträglichen und schockierenden Vorfälle müssen Konsequenzen nach

sich ziehen“, sagte Hofreiter der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Montag). Nach den ganzen rechten und rechtsextremen Aufmärsche in

den vergangenen Wochen brauche es dringend unmissverständliche

Signale: Volksverhetzung, Antisemitismus und Rassismus seien nicht

hinzunehmen. „Da sehe ich den Innenminister in der Pflicht: Ich

erwarte, dass Herr Seehofer sich zu den Vorgängen in Dortmund äußert

und konsequent gegen Judenhass vorgeht.“

