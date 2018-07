Frankfurter Rundschau: Bigotte Debatte umÖzil

Die Debatte darüber, ob ein in Deutschland

aufgewachsener Mensch, der westliche Werte verinnerlicht haben

sollte, sich mit Despoten ablichten oder mit ihnen reden sollte, war,

ist und bleibt bigott. Deutschlands Wohlstand basiert zu einem guten

Teil aus Geschäften mit Despoten und auf Ausbeutung: Energie aus

Russland, Erze aus Entwicklungsländern, Produktion in

Billiglohnländern. Verdrängt ist die millionenschwere

Schmiergeldkasse von Siemens; vergessen die Zusammenarbeit von

Mercedes und Volkswagen mit der Militärdiktatur in Brasilien und dem

Apartheidregime in Südafrika; verschwiegen die Ausbeutung vieler

Gastarbeiter. Diese westlichen Werte, die Özil nun verraten haben

soll, werden von deutschen Unternehmen oft genug verkauft, wenn der

Preis stimmt. Wenn wir an Özil unsere Werte durchdeklinieren, dann

sollten wir konsequent sein: Legen wir dieselbe Messlatte, die wir an

Bürger mit Zuwanderungsgeschichte anlegen, auch an Deutsche ohne

Migrationshintergrund an? Würden wir über den „Verrat“ von

Unternehmen und Politikern genauso laut diskutieren?

