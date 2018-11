Frankfurter Rundschau: Eingeknickt

Politik und Bundesnetzagentur sind eingeknickt

vor den Interessen der Branchen-Riesen. Sie haben nicht einmal

versucht, Wege zu finden, um auch den ländlichen Raum mit Internet

auszustatten, das 5G-Anforderungen entspricht. Die Auktionskriterien

wären die Chance gewesen, den großen Anbietern Daumenschrauben

anzulegen. Wenn es bei der Auktion nicht in erster Linie auf die

Einnahmen ankommen soll, hätte man auf mehr Gegenleistung für die

Frequenzen bestehen müssen. Schneller als sich viele vorstellen

können, wird der Zeitpunkt erreicht sein, an dem es ohne 5G auch im

letzten Winkel der Republik nicht mehr gehen wird. Jedenfalls, wenn

der Durchbruch bei autonomem Fahren, smarter Landwirtschaft oder

Telemedizin gelingen soll. Aber statt sich für 5G an jeder Milchkanne

einzusetzen, akzeptieren Teile der Bundesregierung die digitale

Spaltung der Republik.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell