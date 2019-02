Frankfurter Rundschau: Papst vergibt Chance

Papst Franziskus hatte selbst den Maßstab

gesetzt. Der Antimissbrauchsgipfel im Vatikan dürfe keine

vorhersehbaren Verurteilungen, sondern Konkretes, Greifbares bringen,

forderte er zur Eröffnung. Einige Reuebekenntnisse später forderte

Franziskus in seiner Abschlussrede lediglich, dass jeder Täter der

Justiz überstellt werden müsse. Das ist nur eine

Selbstverständlichkeit. Ebenso, dass die Kirche in der Pflicht ist,

sich um die Missbrauchten zu kümmern. Dagegen hätte endlich

klargestellt werden müssen, dass keiner mehr Priester bleiben darf,

der Minderjährige missbraucht hat. Dass Akten an die Öffentlichkeit

gegeben werden. Und dass die Kirche eine stärkere Gewaltenteilung

einführt, die garantiert, dass auch Bischöfe und Kardinäle konsequent

bestraft werden, die Missbrauch vertuschen. Franziskus hat eine

Chance vertan, um den Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche als

moralische Institution aufzuhalten. Sein Image als progressiver

Reformpapst hat er inzwischen fast verspielt.

