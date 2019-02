Wie sauber ist die Luft im Norden? Die Ergebnisse der großen NDR-Messaktion liegen vor

Die Zuschauerinnen und Zuschauer des NDR haben im November 2018 im

gesamten Sendegebiet die Luft gemessen, um herauszufinden: Wie sauber

ist die Luft in Norddeutschland? Nun liegen die Ergebnisse der

größten Luftmessaktion Norddeutschlands vor. Dabei ging es um die

Stickstoff¬dioxid-Werte (NO2) – nicht von den gut 80 offiziellen

Messstationen, sondern mit rund 1000 Luftmessröhrchen genau dort, wo

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen wollten: vor ihrer Haustür,

auf dem Schulweg oder an der Durchgangsstraße ihres Dorfes. Den

niedrigsten Wert hat ein Zuschauer im schleswig-holsteinischen

Tönning gemessen. Die höchste Belastung stellte ein Teilnehmer in

Hamburg an den Landungsbrücken fest.

Ergebnisse:

Aufatmen können die Menschen in vielen Regionen

Mecklenburg-Vorpommerns. Denn hier waren die Stickstoffdioxid-Werte

im Schnitt am niedrigsten. Den geringsten Einzelwert hat ein

Zuschauer in Tönning in Schleswig-Holstein gemessen. Mit nur zwei

Mikrogramm pro Kubikmeter lag der Stickstoffdioxidanteil hier weit

entfernt von dem EU-Grenzwert von 40µg/m3. Der Zuschauer hat seiner

Luftprobe an einer kleinen Straße in der Nähe des Eider-Sperrwerks

genommen.

Niedrige Werte (zwischen 0-20µg/m3) sind vor allem in den

ländlichen Gebieten in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und

Schleswig-Holstein zu finden. Erhöhte Werte (20-30µg/m3) traten auf

dem Land fast ausschließlich an Bundesstraßen und Durchgangsstraßen

auf. Hohe Werte (>30µg/m3) ergaben die Proben aus den Städten

Osnabrück, Hannover, Bremen, Lübeck, Kiel, im Raum Hamburg und in der

Nähe von Autobahnen. In Hamburg gab es etliche

Grenzwertüberschreitungen (>40µg/m3).

An den Hamburger Landungsbrücken ist die Luft besonders stark mit

Stickstoffdioxid belastet. Hier wurden 149µg/m3 gemessen, mehr als

dreimal so viel wie die EU erlaubt. Verantwortlich ist dafür

vermutlich der rege Schiffsverkehr im Hamburger Hafen. Die Stadt

Hamburg will deshalb auf verschiedenen Wegen die Emissionen im Hafen

reduzieren.

Die Ergebnisse der Messaktion ergeben insgesamt ein ähnliches Bild

wie die der offiziellen Messstationen des Umweltbundesamtes und der

zuständigen Landesämter. Dabei fällt auf, dass die NO2-Werte im

November 2018 in vielen Regionen und an vielen Stationen niedriger

waren als die Jahresmittelwerte. Dies kann vor allem mit den

Wetterbedingungen im November zu tun haben: Wind, Niederschlag und

hohe Luftfeuchtigkeit senken die Abgaskonzentration in der Luft.

Schwerpunkttag: Alle Ergebnisse sind ab Montag, 25. Februar 2019

(6.00 Uhr) auf einer interaktiven Karte unter www.NDR.de/wasatmestdu

zu sehen. Dort finden sich dann nicht nur sämtliche Messwerte der

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch die der offiziellen

Messstationen. Per Postleitzahlsuche kann man herausfinden, wie die

Werte in der näheren Umgebung ausgefallen sind.

Den ganzen Tag über wird in verschiedenen Sendungen des NDR im

Fernsehen, im Radio und bei www.NDR.de über die Zuschaueraktion sowie

über Hintergründe zum Thema Luftverschmutzung berichtet. Um 21.00 Uhr

sendet das NDR Fernsehen ein „45Min spezial“ mit dem Titel „Was

atmest du – wie sauber ist die Luft in Norddeutschland?“ und um 22.00

Uhr „45 Min: Dreckige Luft vom Traumschiff?“. Darin kommen führende

Experten und Wissenschaftler zu Wort und ordnen die Ergebnisse

wissenschaftlich ein.

Hintergrund der Aktion

Der NDR wollte wissen: Wie gut oder schlecht ist die Luft in

Norddeutschland? Dafür hatte die Redaktion der Doku-Reihe „45Min“ im

Oktober 2019 zur größten norddeutschen Luftmessaktion aufgerufen. Das

Interesse war überwältigend: Mehr als 5000 Norddeutsche wollten sich

an der Aktion beteiligen, an rund 1000 von ihnen hat der NDR ein

Messröhrchen (auch Passivsammler genannt) geschickt. An Hunderten von

Orten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,

Hamburg und Bremen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre

Röhrchen aufgehängt, die dann den ganzen November über

Stickstoffdioxid in der Luft gemessen haben. Anfang Dezember wurden

die Röhrchen dann an das Umweltlabor Passam in der Schweiz geschickt

und ausgewertet.

