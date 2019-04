Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Klimaprotest und Friedensbewegung

Die Frankfurter Rundschau schreibt zu den

Demonstrationen an den Osterfeiertagen:

Bei „Fridays for Future“ steht der Friede schon im zweiten Satz:

„Eine ungebremste Erderwärmung ist eine enorme Gefahr für Frieden und

Wohlstand weltweit“, heißt es im Forderungskatalog der Klimabewegung.

Umgekehrt steht das Klima bei der Friedensbewegung zwar nicht am

Anfang, aber in den Aufrufen zu den Ostermärschen für Abrüstung kommt

es vor: Man sehe sich „im engen Schulterschluss“ mit der Forderung

nach „einer sozial-ökologischen Wende als Beitrag gegen den

menschheitsbedrohenden Klimawandel“. Ja, der Klimawandel ist ein

Konflikttreiber, die Kämpfe um Wasser und fruchtbare Böden wird er

verschärfen. Und ja, das für Rüstung ausgegebene Geld würde dringend

gebraucht, um die Klimakatastrophe noch zu stoppen. Die Friedens- und

die Klimabewegung haben diese Zusammenhänge erkannt, natürlich. Nur:

Warum marschieren sie getrennt?

