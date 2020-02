Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit: Keine Zusammenarbeit mit der AfD – gleich welcher Art

“Was gestern im Thüringer Landtag geschah, ist für die

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit als Teil der liberalen Familie

inakzeptabel”, erklären der Vorstandsvorsitzende Prof. Karl-Heinz Paqué, die

stellvertretende Vorstandsvorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sowie

der Ehrenvorsitzende und frühere FDP-Bundesvorsitzende Dr. Wolfgang Gerhardt.

Sie geben folgende gemeinsame Erklärung ab:

“Liberale dürfen nicht durch Unterstützung der AfD in hohe Ämter gewählt werden.

Insofern war die Kandidatur von Thomas Kemmerich in dieser politisch verfahrenen

Situation ein Fehler, da nach Lage der Dinge eine Mehrheit für ihn nur mit

Stimmen der AfD zustande kommen konnte. Nach dem dritten Wahlgang lag diese

Mehrheit wegen eines taktischen Manövers der AfD vor. Thomas Kemmerich hätte die

Wahl als Kandidat der Mitte ablehnen müssen. Er hat dies nicht getan. Seine Wahl

bietet keinen Weg zu einer tragfähigen Regierungsbildung. All dies hat nach

unserer gemeinsamen Überzeugung der FDP und der gesamten liberalen Familie

schweren Schaden zugefügt.”

