Gedanken zum Fest

Wieder Weihnachten. Wieder ein Jahr vorbei. Fast jedenfalls.

Die Zeit rast. Und nun? Friede, Freude, Gänsebraten? Geht das in unserer

Hochgeschwindigkeitsgesellschaft überhaupt noch? Zweifel sind angebracht. Immer

höher, immer schneller, immer weiter: Der Druck ist für viele groß. Von

Besinnlichkeit ist die Rede, und doch hetzt mancher fast besinnungslos durch

sein Leben, weil immer noch etwas zu fehlen scheint. Auch an Weihnachten, gerade

an Weihnachten: Was um Himmels Willen schenken wir denn jetzt Tante Margret?

Vielleicht ist das Weihnachtsfest weltweit auch deshalb so populär, weil es sich

so gut vermarkten lässt. Zynisch könnte man sagen: Keine Glaubensfeier passt

besser zu den Bedingungen der Globalisierung als Weihnachten. Süßer die Kassen

nie klingeln – und wenigstens ein paar freie Tage am Stück, ohne dass etwas vom

kostbaren Urlaub draufgeht. Kaufrausch und Brückentage-Arithmetik als

willkommene Ersatzhandlungen. Denn es ist offensichtlich: Der Glaube hat es

schwer, der zu dieser unerhörten Geschichte gehört, die sich da vor mehr als

2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem zugetragen haben soll. Das hat viele

Gründe und nicht wenige davon finden ihren Ursprung dort, wo dieser Glaube

gelehrt und vorgelebt werden soll. Zu oft, zu lange und zu systematisch sind die

Amtskirchen und ein ganz kleiner, aber zugleich doch viel zu großer Teil ihrer

Würdenträger ihren eigenen moralischen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Der

daraus resultierende Vertrauensverlust ist gigantisch und er wird noch lange

nachwirken. Und dennoch: Glaubensferne, ja Glaubensleere allein daraus erklären

zu wollen, greift zu kurz.

Zu Gott muss sich schon jeder ganz persönlich einlassen. Diese Entscheidung

nimmt uns keiner ab und wir können sie auch nicht delegieren. Und da ist es

heute nun einmal so: Gott kommt im Leben vieler Menschen nicht mehr zwingend

vor, und die meisten dieser Menschen kommen scheinbar ganz gut ohne ihn aus.

Die Weihnachtsbotschaft jedoch macht das nicht weniger bedeutsam. Im Gegenteil.

“Gott ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt.” Unglaublich? Gewiss.

Unwichtig? Gewiss nicht. Im Nächsten immer zuerst den Menschen zu sehen: Das ist

es, was uns trägt, und das ist es, was manchmal so bitter fehlt. Im Alltag wie

in den ganz großen Linien. Mensch werden – Mensch sein – Mensch bleiben: Diese

Weihnachtsbotschaft fordert uns alle zum Handeln auf und sie fordert uns immer

wieder aufs Neue heraus – vollkommen egal ob praktizierender Christ oder nicht.

Diese Botschaft lässt niemanden los. Und sie kann die Welt zu einem besseren Ort

machen, wenn wir sie entschlossen annehmen. Einen Versuch ist es wert. Wieder

Weihnachten? Nein: Endlich wieder Weihnachten! Frohe Weihnachten!

