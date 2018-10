Globale Bildungskampagne: Bundesregierung tut zu wenig zur Stärkung von Grundbildung

Anlässlich des Berlin-Besuchs des

senegalesischen Bildungsministers und stellvertretenden Vorsitzenden

der Globalen Bildungspartnerschaft (GPE), Serigne Mbye Thiam, gibt

die Bundesregierung bekannt, ihren jährlichen Beitrag zur GPE auf 18

Millionen Euro zu verdoppeln. Die Globale Bildungskampagne begrüßt

diese Erhöhung, fordert die Bundesregierung aber weiter dazu auf,

qualitativ hochwertiger und inklusiver Grundbildung für alle einen

deutlich höheren Stellenwert beizumessen. Es geht darum, den weltweit

über 260 Millionen Kindern und Jugendlichen endlich eine Zukunft zu

ermöglichen, denen derzeit Schulbildung verwehrt bleibt.

„Die Zahlen sind alarmierend“, sagt Katrin Weidemann,

Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe, einer der

Mitgliedsorganisationen der Globalen Bildungskampagne. „Noch immer

kann eins von fünf Kindern weltweit nicht zur Schule gehen, so die

jüngst von der UNESCO vorgelegten Daten.“ Tatsächlich stagnieren die

Fortschritte bei den Einschulungsraten seit einigen Jahren wieder.

Die Bildungsbarrieren sind vielfältig: Geschlechterdiskriminierung,

Armut, Behinderungen, Krisen und Konflikte und soziale Ungleichheit

hindern Kinder und Jugendliche daran, ihr Recht auf Bildung

verwirklichen zu können. „Deshalb muss die Bundesregierung dringend

stärker in Grund- und Sekundarbildung investierten“, so Katrin

Weidemann. „Die einseitige Fokussierung der neuen Sonderinitiative

des Bundesentwicklungsministeriums auf Ausbildung und berufliche

Bildung greift zu kurz. Ohne Grundbildung stellt sich die Frage nach

einer formalen Berufsausbildung zumeist gar nicht erst. Die

Verdoppelung der Beiträge zur Globalen Bildungspartnerschaft reicht

daher nicht aus.“

Der Sprecher der Globalen Bildungskampagne, Jan-Thilo Klimisch,

ergänzt: „Grund- und Sekundarbildung sind der Schlüssel für

nachhaltige Entwicklung, individuell wie gesellschaftlich. Sie bilden

die Grundlage allen weiteren Lernens für Alltag und Arbeitswelt und

ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe. Die GPE ist ein etabliertes

und effizientes Finanzierungsinstrument zur Stärkung von

Grundbildung. Sie ermöglicht ein koordiniertes internationales

Vorgehen und bringt Geber- und Partnerländer sowie die

Zivilgesellschaft an einen Tisch. Die Bildungskampagne begrüßt daher

die Erhöhung des deutschen Beitrags zur GPE im Haushalt 2018 auf 18

Millionen Euro und deren Fortschreibung im Haushaltsentwurf 2019. Das

ist ein positives Signal und ein erster Schritt in die richtige

Richtung, entspricht jedoch bei weitem nicht dem, was Deutschland

angesichts seiner Wirtschaftskraft beitragen könnte. Wir fordern

daher, dass in den laufenden Haushaltsverhandlungen der Beitrag zur

GPE deutlich aufgestockt wird. Ein fairer Beitrag, entsprechend der

wirtschaftlichen Leistungskraft Deutschlands, liegt bei 100 Millionen

Euro pro Jahr.“

Die Mitgliedsorganisationen der Globalen Bildungskampagne in

Deutschland:

Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. (CBM) – Don Bosco

Mission – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) –

Kindernothilfe e.V. – Oxfam Deutschland e.V. – Plan International

Deutschland e.V. – Save the Children Deutschland e.V. – Deutsches

Komitee für UNICEF e.V. – Deutsche Welthungerhilfe e.V. – World

University Service – Deutsches Komitee e.V. – World Vision

Deutschland e.V.

