Großer Wurf für Schienenknoten Stuttgart

Es geht um mehr Pünktlichkeit und mehr

Kapazitäten im S-Bahn-Verkehr – dafür hat heute die

Regionalversammlung den Weg frei gemacht. Ohne Gegenstimme beschloss

sie die Anschaffung von 58 neuen S-Bahn-Fahrzeugen für ein besseres

und zuverlässigeres Verkehrsangebot bei der S-Bahn, die Ausrüstung

der gesamten S-Bahn-Flotte mit ETCS/ATO und die damit verbundene

Verlängerung des Verkehrsvertrags mit der DB Regio AG über den

Betrieb der S-Bahn um weitere vier Jahre. Das europaweit

standardisierte Zugbeeinflussungssytem ETCS (European Train Control

System) Level 2 in Verbindung mit digitaler Stellwerkstechnik (DSTW)

und einer Teilautomatisierung des Betriebs (ATO GoA 2) soll im

Stuttgarter Schienenknoten als bundesweites Pilotprojekt erprobt

werden und ab 2025 im Regelbetrieb zur Verfügung stehen. Die neue

Signaltechnik ermöglicht eine kürzere Zugfolge und höhere

Geschwindigkeiten, das erhöht die Kapazität auf der bestehenden

Infrastruktur um bis zu 20 Prozent – für einen Abbau von Verspätungen

oder auch für zusätzlichen S-Bahn-Verkehr. Alle Fraktionen und

Gruppen in der Regionalversammlung waren sich einig, dass die

Einführung von ETCS nun eine einmalige Chance für ein besseres

ÖPNV-Angebot ist, gerade im Hinblick auf noch mehr Fahrgäste, die im

Zuge der Fahrverbote und mit der VVS-Tarifzonenreform erwartet

werden.

Der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart, Thomas S. Bopp,

führte ein: „Wir treffen heute eine weitreichende Entscheidung für

den Schienenknoten Stuttgart. Alle Partner haben bekundet, Stuttgart

zum Pilotprojekt für ETCS zu machen – eine Chance, die wir nicht

verstreichen lassen sollten.“ An die Projektpartner Bund, Land und

Bahn gerichtet unterstrich Regionaldirektorin Dr. Nicola Schelling

die Tragweite der heutigen Entscheidung: „Ja, es braucht Mut,

gemeinsam betreten wir Neuland. Auch wenn heute noch nicht alles in

letzter Verbindlichkeit vorliegt, haben wir mit den klaren positiven

Erklärungen und den Plänen unserer Partner echte Meilensteine auf dem

Weg für die gemeinsame Durchführung erreicht.“ Dr. Schelling betonte,

die heutige Entscheidung sei ein starkes politisches Signal an Land

und Bund.

Mehr Fahrzeuge für mehr Angebot

Die nun bestellten 58 zusätzlichen S-Bahn-Fahrzeuge des Typs ET

430 ermöglichen zukünftig weitere Verbesserungen im S-Bahn-Verkehr:

Erstens sollen in der Hauptverkehrszeit alle S-Bahnen als Langzüge

fahren. Zweitens könnten vier weitere Züge in der Stunde zwischen

Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen verkehren, beispielsweise Züge

der Linien S4, S5 oder S6. Drittens könnten zwei davon sogar bis nach

Böblingen fahren. Viertens sollen auf der S-Bahn-Linie S6 von Weil

der Stadt und Feuerbach halbstündlich zusätzliche Verstärkerzüge der

S-Bahn aufs Gleis gesetzt werden. Fünftens könnte die S-Bahn auch auf

den Außenlinien der S60, zwischen Plochingen und Kirchheim/Teck (oder

alternierend nach Nürtingen) sowie zwischen Vaihingen und Neuhausen

zukünftig im 15-Minuten-Takts fahren. Einige der genannten

Verbesserungen erfordern im Vorfeld noch Umbauarbeiten oder

Ergänzungen an der vorhandenen Infrastruktur und müssen

fahrplantechnisch noch feinabgestimmt werden.

ETCS/ATO als einmalige Chance für den Stuttgarter Schienenknoten

Um mehr S-Bahnen über die Stammstrecke fahren zu lassen oder auch

den Ein- und Ausstieg zu beschleunigen, wurden bereits viele Optionen

geprüft. Der Bau einer zweiten Stammstrecke ist nicht realistisch,

auch die Nachrüstung von Außenbahnsteigen ist nicht möglich. Der

Schlüssel liegt im Einsatz von neuer Technik auf der bestehenden

Infrastruktur. Eine Studie im Auftrag von Land, DB Netz und Verband

Region Stuttgart hat nun nachgewiesen, dass ein Betrieb mit dem

europaweit standardisierten Zugbeeinflussungssytem (ETCS Level 2) in

Kombination mit Digitalen Stellwerken (DSTW) und einem

teilautomatisierten Fahren (Automatic Train Operation Grade of

Automation 2, ATO GoA 2) – bei dem selbstverständlich der

Triebfahrzeugführer an Bord bleibt und jederzeit eingreifen kann –

einen Leistungssteigerung um bis zu 20 Prozent ermöglicht. Mit der

neuen Technik können die Züge insbesondere an den Bahnsteigen

schneller aufeinander folgen. Das kann bei den S-Bahnen vor allem auf

der Stammstrecke und deren Zulaufstrecken für deutliche Entlastung

sorgen, bei einem Ausbau der Zuläufe könnten dann langfristig sogar

mehr S-Bahnen durch Stuttgart fahren.

Da im Zuge der Arbeiten zu S 21 ohnehin eine Erneuerung der Leit-

und Sicherungstechnik ansteht, ergibt sich nun die einmalige Chance,

die Strecken sowohl von Bad Cannstatt als auch vom Nordbahnhof bis

zur Schwabstraße auf die neue Leit- und Sicherungstechnologie

umzustellen. Wie die Studie empfiehlt, sollen gleichzeitig ebenfalls

die Schienenstrecken von der Schwabstraße nach Vaihingen und von dort

zum Flughafen oder auch in Richtung Böblingen ausgerüstet werden. In

Deutschland ist ETCS Level 2 in Kombination mit ATO bisher noch nicht

im Nahverkehr eingesetzt worden. Der Probebetrieb und das

Zulassungsverfahren ist damit in wesentlichen Teilen

Entwicklungsarbeit, welches ein Team von DB Netz, der S-Bahn als

Verkehrsunternehmen und dem Eisenbahnbundesamt leisten wird.

Gemeinsame Investitionen für einen besseren ÖPNV

Das ETCS/DSTW-Pilotprojekt soll im Verbund mit dem Land

Baden-Württemberg und der Deutschen Bahn AG sowie durch eine

maßgebliche Förderung durch das Bundesprogramm „Digitale Schiene

Deutschland“ realisiert werden. Die 58 neue Fahrzeuge werden

insgesamt 421,8 Millionen Euro kosten. Das Land hat hierfür eine

Förderung in Höhe von rund 106 Millionen Euro zugesichert. Das

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat mit einem

Kabinettsbeschluss seine Absicht versichert, zusätzlich zu den

geförderten Fahrzeugen auch einzelne Maßnahmen in die Infrastruktur

und den Betrieb der Mehrverkehre finanziell zu fördern sowie auch die

Regionalzüge, die im Stuttgarter Bahnknoten verkehren mit ETCS

nachzurüsten. Im Rahmen des Gesamtpakets hat die Regionalversammlung

in Aussicht gestellt, die Große Wendlinger Kurve mit 12,5 Millionen

Euro zu unterstützen, sofern die Region Neckar-Alb den gleichen

Betrag zahlt. Sie sieht darin Chancen für mögliche zukünftige

S-Bahn-Verbindungen von den Fildern ins Neckartal. Das Gesamtpaket

aller zusätzlichen Maßnahmen erhöht die regionale Verkehrsumlage der

VVS-Landkreise und der Landeshauptstadt Stuttgart nach derzeitigem

Stand um jährlich elf bis zwölf Millionen Euro von 2021 bis 2031

einschließlich.

Für die Zeit der Erprobung und Zulassung von ETCS/ATO GoA 2 soll

der Vertrag des Verbands Region Stuttgart über den Betrieb der S-Bahn

mit der DB Regio bis Juni 2032 verlängert und auf das ausgeweitete

Angebot angepasst werden. So kann der zukünftige Betrieb mit ETCS/ATO

GoA 2 Eingang finden in ein neues Wettbewerbsverfahren um den

S-Bahn-Verkehr mit geplanter Vergabe im Jahr 2028 und

Betriebsaufnahme im Jahr 2032. Die wichtigsten Eckpunkte der

Vertragsverlängerung sind die Erhöhung der Betriebsleistung um

jährlich bis zu 1 Million Zugkilometer vorbehaltlich entsprechender

Gremienbeschlüsse sowie die Beschaffung von 58 Neufahrzeugen des Typs

ET 430. Davon werden 56 Fahrzeuge von der Region finanziert, 2

Fahrzeuge von der DB Regio. Die DB Regio rüstet alle 215

S-Bahn-Fahrzeuge mit ETCS/ATO GoA 2 aus und über-nimmt dafür einen

Kostenanteil. Ebenso zahlt sie für ein Redesign von vorhandenen

Fahrzeugen.

Regionalversammlung: Notwendigkeit für Verbesserungen

„Eine der wichtigsten Zukunftsentscheidungen für die Mobilität in

unserer Region“, so nannte Rainer Ganske (CDU) den heutigen

Beschluss. Er stellte den damit einhergehenden Nutzen, die Chancen

aber auch die Risiken heraus „für das gemeinsame Ziel, die S-Bahn

pünktlicher und besser zu machen.“ Ein entscheidendes Thema sei die

Kapazität, mit flankierenden Maßnahmen sei auch ein 10-Minuten-Takt

denkbar. Im Hinblick auf alle Maßnahmen sagte Ganske „Das kann man

nicht alleine schultern. Wir sind sehr froh, dass sich alle Partner –

Bund, Land und Bahn – beteiligen.“ In diesem Zusammenhang

adressierte er an die Bahn, Pünktlichkeit sei „ein Teil des Themas“

und man habe eine pünktliche S-Bahn bestellt. Zu den Risiken meinte

Ganske: „Wir haben zu all diesen Zusagen keine Verträge. Rechtlich

einklagbar sind die Zusagen nicht, wohl aber moralisch und politisch

einforderbar“. Nun solle man „die Chance ergreifen für eine

historische Möglichkeit für den ÖPNV in der nahen Zukunft, aber auch

den Grundstein legen für den weiteren Ausbau in den späteren

Jahrzehnten.“ Bezüglich der Fördervoraussetzungen des Landes

kritisierte er: „Wir werden nicht die Interessen unserer Fahrgäste

verkaufen und eine Freibrief ausstellen, dass das Land seine Verkehre

zu Lasten der S-Bahn bestellen kann, wie es will.“ Auch einer

eventuellen Nahverkehrsabgabe erteilte er eine klare Absage, man

könne nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun.

„Wir treffen heute eine „wichtige Entscheidung, vielleicht die

wichtigste für die nächsten Jahrzehnte“, hob Eva Mannhardt (Bündnis

90/Die Grünen) hervor. „Denn für viel mehr Fahrgäste muss der

öffentliche Nahverkehr deutlich wachsen. Heute haben wir die Chance,

eine großangelegte Kapazitätserweiterung anzuschieben und grüne

S-Bahn-Träume wahr werden zu lassen.“ Weiter: „Wir freuen uns über

die Erkenntnis: Mit Stuttgart 21 werden bei weitem nicht die

Verkehrsprobleme gelöst.“ Im Hinblick auf das enge Zeitfenster war

für sie klar: „Diesen Moment nicht zu nutzen, hieße Stillstand für

die nächsten 30 Jahre und wäre eine Bankrotterklärung der Region“ Die

Region könne das digitale S-Bahn-Vorzeigeprojekt für Deutschland und

für den Schienenverkehr der Zukunft im Ballungsraum werden. „Wir sind

deshalb dankbar, dass bei allen Gebietskörperschaften in der Region

die Erkenntnis herrscht, dass wir diese Maßnahmen zur

Kapazitätserweiterung in Angriff nehmen und umsetzen müssen. Nicht

zuletzt war das ja auch eine Bedingung und logische Konsequenz aus

der Entscheidung zur Tarifzonenreform. Von einem gesamthaft

attraktiven Nahverkehr profitiert am Ende jede einzelne Kommune.“

„Wir haben Verkehrsprobleme und wir werden sie nicht mit Verboten

lösen, sondern mit Angeboten“, so das Statement von Michael Makurath

(SPD). Fahrverbote seien keine Lösung: „Es stellt sich hier die

Frage: Wie werden die Lasten verteilt?“. Makurath wünschte sich auf

Bundesebene „mehr Leidenschaft für die Umrüstung der Fahrzeuge“. Der

heutige Beschluss zeige die Bedeutung der Regionalpolitik im

Ballungsraum „Die S-Bahn ist besser als ihr Ruf, aber sie stößt jetzt

an ihre Grenzen. Wir sind deshalb aufgerufen, alle Möglichkeiten zu

nutzen, sie aufzurüsten.“ Die Einführung von ETCS und die

Teilautomatisierung des Betriebs sei eine „digitale Rendite“. Die

Risiken seien im Hinblick auf die Chancen vertretbar. „Man muss die

S-Bahn als Rückgrat des ÖPNV stärken und dafür selbst Rückgrat

haben.“

„Es herrsche Einigkeit über alle Fraktionsgrenzen hinweg, soviel

Verkehr wie möglich auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern, sagte

Bernhard Maier (Freie Wähler):“. Dieser sei jedoch „am Anschlag“,

insbesondere die S-Bahn: „Das System ist ein Opfer des eigenen

Erfolgs“. Gefordert sei nun eine „Angebots- und Qualitätsoffensive“

zur Steigerung der Attraktivität. Maier weiter: „Was wir heute

beschließen, ist ein Kraftakt in einer Dimension, wie wir sie bisher

nicht gekannt haben. Es werden Investitionen von fast 1 Milliarde

Euro angestoßen für ein Ausbau- und Betriebsprogramm für die nächsten

15 Jahre“ Und: „Wir werden bei der Umsetzung penibel darauf achten,

dass diese Koordinaten nicht zu Lasten des kommunalen Lagers

verschoben werden“. Die Verabschiedung des „historischer Pakts“

beruhe auf Vertrauen, eine Alternative dazu gebe es nicht. Er

kritisierte, dass das Land Mehreinnahmen aus den zusätzlichen

Verkehren erhalte. Ebenfalls komme ein Linientausch für die Freien

Wähler nicht in Frage. Mit der Verstärker-S-Bahn von Weil der Stadt

nach Feuerbach müsse sich auch „die Phantomdebatte Hermann-Hesse-Bahn

erledigt haben.“

Ingo Mörl (Die Linke) klagte: „Was den heutigen Tag bedeutend

macht, sind leider die massiven Versäumnisse der letzten Jahre.“ Er

monierte, dass das Hauptaugenmerk der regionalen Verkehrspolitik

weiterhin auf dem Straßenbau und den „umweltzerstörerischen

Spritfressern“ liege. Der ÖPNV sei „unbequem und unzuverlässig“,

hierzu warf er der Politik Versäumnisse vor. Man müsse schon heute an

die Kapazitäten und Herausforderungen von Morgen denken. Trotz seiner

grundsätzlichen Kritik an der Bahn und dem Projekt Stuttgart21 zeigte

er sich bereit, „diesen Weg zu gehen, denn der ÖPNV muss attraktiver

werden und die Straßen leerer“. Weitere Schritte für den Ausbau des

ÖPNV und sozial verträgliche Fahrpreise müssten folgen.

Armin Serwani (FDP) sagte: „Wir bekommen ein besseres ÖPNV-System,

aber wir bekommen es nicht zum Nulltarif. Das dürfen wir in der

großen Auto-raus-aus-der Stadt-Kampagne nie vergessen.“ Serwani

freute sich daher über die hohe finanzielle Beteiligung des Landes,

denn aus Sicht seiner Fraktion solle das Land für alle Maßnahmen im

Zuge der Luftreinhaltung bezahlen. Serwani geht davon aus, dass die

Kapazitätsreserven durch ETCS mit der VVS-Tarifzonenreform schon bald

aufgebraucht sein werden. Daher bleibe das Thema „zweite

Stammstrecke“ bei der FDP-Fraktion auf der Tagesordnung.

Stephan Schwarz (AfD) mahnte an, dass die Kapazitätssteigerung

durch ETCS unter 30 Prozent liege, aber wesentlich mehr benötigt

würde. Er plädierte deshalb dafür, nochmals eine zweite Stammstrecke

zu prüfen.

Dr. Burghard Korneffel (Innovative Politik) begrüßt „jede

Maßnahme, die unsere S-Bahn weiterentwickelt“. Die Einführung von

ETCS sei ein „erster Schritt“. Für ihn liegt die Zukunft des ÖPNV

jedoch bei vollautomatisch fahrerlosen Systemen.

