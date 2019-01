Mittelbayerische Zeitung: Löst endlich den Knoten! / Beim Digitalpakt für die Schulen steht viel auf dem Spiel. Doch Bund und Länder können sich nicht über die wichtigen Details einigen. Verlierer ist die junge Generation.

Der Föderalismus, der die Entwicklung der

Bundesrepublik seit sieben Jahrzehnten maßgeblich geprägt hat, ist

mittlerweile eher zu einem Misstrauens-Föderalismus mutiert. Die

einen, im Fall des Digitalpakts die Bundesländer, trauen den anderen,

Bundesregierung und Bundestag, nicht über den Weg. Der Streit um

stolze fünf Milliarden Euro aus der Bundeskasse für digitale Bildung

in den Schulen, für moderne Tablets, Laptops, leistungsfähiges WLAN

in den Klassenzimmern hat schon beinahe groteske Formen angenommen.

Nun soll der Vermittlungsausschuss von beiden Seiten versuchen, den

verworrenen Knoten doch noch aufzulösen. Es ist höchste Zeit dafür.

Käme der Digitalpakt nämlich nicht zustande, wäre die junge

Generation der Verlierer. Und der sorgsam gehegte Föderalismus hätte

sich bis auf die Knochen blamiert. Ob es nun wirklich einer

Grundgesetzänderung bedarf oder ob dasselbe Ziel nicht auch mit

verbindlichen Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern erreicht

werden kann – wie etwa beim Hochschulpakt – muss in Ruhe und ohne

Misstrauen geklärt werden. Dabei sind sich Bund und Länder im Ziel

des Paktes grundsätzlich ja völlig einig. Es muss viel mehr in die

digitale Bildung investiert werden. Andere Länder, etwa die

baltischen Staaten, haben das föderal-betuliche Deutschland in dieser

Hinsicht bereits weit abgehängt. Ein Knackpunkt in dem seltsamen

innerdeutschen Streit ist, dass viele Bundesländer, allen voran der

weiß-blaue Freistaat und sein Ministerpräsident Markus Söder, hinter

der Offerte aus Berlin einen bösen Trick vermuten: Über den

Digitalpakt wolle sich der Bund in die Schulhoheit der Länder

einmischen. Wir wollen keine Einheitsschule aus Berlin, ruft der

CSU-Chef aus, so, als befände er sich noch im Wahlkampfmodus. Die

Befürchtung aus Bayern, aber auch aus Baden-Württemberg und anderen

Ländern, ist indes an den Haaren herbeigezogen. Der Bund, zumal eine

unionsgeführte Regierung, will den Ländern keineswegs das Recht

beschneiden, über die Schulpolitik selbst zu bestimmen. Auch nicht

durch die Hintertür Digitalpakt. Die Sorge, die in München, Stuttgart

und anderswo umtreibt, ist doch vielmehr, dass der Bund

deutschlandweit einheitliche Bildungsinhalte vorgibt – und damit das

hohe Niveau des bayerischen Schulsystems nach unten ziehen könnte.

Wenn es solche Bedenken gibt, dann sollte Berlin sie ernst nehmen und

Garantien erbringen, dass genau dies nicht geschehen wird. Auf einem

ganz anderen Blatt steht freilich, dass der Bund, der immerhin viel

Steuergeld für einen guten Zweck an die Länder geben will, nicht

einfach nur zahlen darf und das war–s dann. Verlässliche Maßstäbe und

ein Mindestmaß an Kontrolle, dass die beträchtlichen Gelder aus der

Bundeskasse in den einzelnen Bundesländern auch dem Zweck

entsprechend eingesetzt werden, braucht es schon. Ein unrühmliches

Beispiel waren die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau, die

einige Länder „freihändig“ für alles Mögliche einsetzten, nur nicht

für die Errichtung neuer Wohnungen. Die Milliarden des Digitalpakts

dürfen nicht irgendwo „versickern“. Freilich ist auch der Bund kein

weißer Ritter. Trickreich hat er nämlich die Länder dazu verdonnert,

bei künftigen Investitionen in die Bildung jeweils die Hälfte des

Geldes obendrauf zu legen. Diese 50:50-Regelung mag für finanzstarke

Länder wie Bayern allemal zu stemmen sein. Schwächere Länder hingegen

könnten mit dieser Vorgabe nur schwer leben. Sie müssten bei weiteren

Programmen des Bundes wahrscheinlich passen. Die Niveauunterschiede

in den Bildungssystemen der Länder würden damit zementiert, nicht

überwunden. Doch das war nicht der Grundgedanke des Föderalismus.

