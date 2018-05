Hell, nachhaltig, familienfreundlich: Wittelsbacher Ausgleichsfonds baut 192 Mietwohnungen in Pasing-Obermenzing / Auf rund 22.500 Quadratmetern entstehen 192 freifinanzierte Mietwohnungen

In München wird ein Großteil des privaten

Wohnungsneubaus von rund 8.000 Wohnungen pro Jahr direkt an

Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft und nur ein Bruchteil im

Bestand gehalten. Jetzt hat der WAF ein Neubauprojekt mit 14.500

Quadratmetern Wohnfläche im Münchner Westen vorgestellt. Weil der WAF

alle Wohnungen im Bestand halten und vermieten möchte, unterscheidet

sich das Vorhaben in Bezug auf Architektur, Baumaterial,

Wohnungszuschnitte sowie Außenanlagen deutlich von anderen

Neubauvorhaben in der Landeshauptstadt.

Mehr Platz, mehr Gemeinschaftsflächen, mehr Lebensqualität: Wo bei

herkömmlichen Neubauvorhaben häufig nur die Mindestanforderungen

umgesetzt werden, setzt der Wittelsbacher Ausgleichsfonds in der

Lipperheidestraße auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. So sieht

der Entwurf fünf Gebäuderiegel in massiver Ziegelbauweise mit

Klinkerfassade vor. Überdurchschnittlich große, barrierefreie

Wohnungen mit lichten Raumhöhen von etwa 2,60 Metern und Freisitzen

zu beiden Seiten sollen für künftige Mieter eine besondere

Lebensqualität schaffen.

Die Planung des Wohnquartiers entspringt den Federn von

Kupferschmidt Architekten, die den Entwurf selbst „als Sternstunde“

ihrer bisherigen Wohnbauplanung bezeichnen. Das Büro setzte sich 2017

in einem Planungswettbewerb gegen sieben Konkurrenten durch.

„Kupferschmidt Architekten haben aus zwei Gründen gewonnen: Erstens

weil das Fassadenbild ansprechend und vor allem nachhaltig ist und

zweitens wegen der hervorragenden Ausgestaltung der Grundrisse. Unser

Ziel war, ein derart hochwertiges Wohnprodukt zu schaffen, das

wirklich attraktive Wohnverhältnisse ermöglicht und aus dem Mieter

gar nicht mehr ausziehen möchten, weil sie dort auch bis ins hohe

Alter glücklich werden“, sagt Michael Kuemmerle, Vorsitzender der

Geschäftsführung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds zur Vorstellung

des Vorhabens.

Wohnungsmix als Garant für eine heterogene Mieterstruktur

Auf einer Gesamtwohnfläche von rund 14.500 Quadratmetern entsteht

ein Wohnungsmix, in dem Ein- bis Vierzimmerwohnungen zwischen 34 und

125 Quadratmeter Wohnfläche realisiert werden. Einen Schwerpunkt

bilden familiengerechte Wohnungen von drei und vier Zimmern. Sie

machen mehr als die Hälfte aller Wohneinheiten aus. Zudem sind nahezu

alle Wohnungen barrierefrei und zehn rollstuhlgerecht geplant.

„Anders als sonst ist das Projekt nicht allein an der Vermarktung

ausgerichtet, wo oftmals eher kleine und sehr kompakte Wohnungen

projektiert werden, weil sich diese besser veräußern lassen. Vielmehr

wurde zuvor ein Wohnungsmix festgelegt, der von Anbeginn eine

vielfältige Bewohnerschaft sowie eine klare Familienorientierung

sichert, die das Wohnquartier langfristig attraktiv und vital halten

werden. Das macht nur ein Bauherr, der langfristig agiert“, erklärt

Peter Kupferschmidt, Gründer und Inhaber des Architekturbüros

Kupferschmidt Architekten.

Michael Kuemmerle: „Wir vom WAF sind an einer gemischten

Mieterstruktur interessiert. Daher haben wir bei der Flächenplanung

mehr Freiheit gewährt. Das Raumprogramm fällt insgesamt großzügiger

aus sowie der Anteil an familiengerechten Wohnungen.“

Gleichwertige Fassaden für die Nachbarschaftskommunikation

Fast zwei Drittel aller Wohnungsgrundrisse sind sogenannte

sichtbar durchgesteckte Grundrisse, die durch den Wohnbereich laufen.

Diese Grundrissorganisation verbindet die Küche mit dem Wohnzimmer

sowie dem Freisitz im Süden und erlaubt einen natürlichen

Lichteinfall von beiden Seiten. Kupferschmidt: „Beim normalen

durchgesteckten Grundriss sitzt in der Mitte das Bad wie ein

Pfropfen. Wir haben es an die Fassade neben die Küche gesetzt. Das

hört sich zunächst wie ein Nachteil an, ist aber ein Vorteil: In

allen sichtbar durchgesteckten Wohnungen gibt es natürlich belichtete

und belüftete Bäder. Das ist in München heute eher außergewöhnlich.“

Doch es gibt noch eine andere Besonderheit. Die Ausrichtung der

Gebäude sowie der Balkone und Loggien wurde weniger nach der Sonne

orientiert wie sonst üblich als vielmehr an der zentralen Überlegung

der Kommunikation. Jeder Freisitz hat ein Pendant an der ihm

gegenüberliegenden Fassade. Deshalb existieren auch an den nach

Norden orientierten Fassaden kleine Freisitze. Mieter benachbarter

Gebäuderiegel haben daher über den Balkon Zugang zum intimen

Kommunikationsbereich des Innenhofs und können überdies zu Nachbarn

im gegenüberliegenden Gebäude Kontakt aufnehmen.

Orte der Begegnung für eine lebhafte Mietergemeinschaft

Jeweils zwei Gebäuderiegel sind paarweise zueinander orientiert

und sitzen zusammen mit dem Innenhof auf einer gehobenen Scholle.

Dadurch wird der Privatbereich von außen als eine nicht normal zu

begehende Fläche wahrgenommen, die auch hinsichtlich der Materialität

hervorgehoben ist. Der Sockelbereich der Gebäudestangen ist in einem

dunkleren Ziegelmaterial ausgebildet und wird am östlichen und

westlichen Rand in ein kleines Mäuerchen überführt. Dieses

Verbindungsmäuerchen zwischen den paarweisen Riegeln trennt die

Privatgartenanteile der Anwohner von der öffentlichen Erschließung.

Kennzeichnend ist ferner die Durchlässigkeit des Wohnquartiers in

Ost-West-Richtung, die durch einen stetigen Wechsel von Innenhof und

Erschließungsanger zwischen den Gebäuderiegeln gewährleistet wird.

Diese Abfolge garantiert, dass die gesamte Nachbarschaft von den neu

geschaffenen öffentlichen Grünflächen profitieren. „Die Adressbildung

nach innen und außen, die durchgängigen Gebäudeerschließungen und die

durchgesteckten Wohnungsgrundrisse vermitteln zwischen öffentlich und

privat und schaffen so Identität für die Bewohner. Neben den

zueinander orientierten Privatgärten sind gemeinschaftlich genutzte

Spiel- und Freiflächen geplant, um die Kommunikation und Begegnung

zusätzlich zu unterstützen“, sagt Kuemmerle.

Wohnen wie auf dem Lande – mitten in der Stadt

Private Mietergärten, begrünte Dachbereiche und eine

überdurchschnittlich hohe Grünausstattung bilden zusammen eine urbane

Alternative zum Haus auf dem Land. Das neue Wohnquartier verschiebt

die städtische Randkante in Richtung der unbebauten Freifläche

östlich der Lipperheidestraße. Um einen natürlichen Übergang zwischen

städtischem Wohngebiet und Natur zu schaffen, werden die öffentlichen

Grünanlagen im Osten so gestaltet, dass sie wie ein fließender

Übergang in die freie Flur wahrgenommen werden. „Der Blick auf die

Blutenburg und die Würmauen vermittelt zudem das Gefühl einer

ländlichen Naturnähe, obwohl es mitten in der Stadt liegt. Zusätzlich

ist die geplante Grünfläche etwa doppelt so groß wie häufig von der

Stadt München gefordert. Diese Situation schafft eine besondere

Wohnqualität“, erklärt Dietmar Haselbauer, Projektleiter der Real

Asset GmbH, die Projektmanagement und Steuerung des Hochbaus und der

öffentlichen Grünanlagen innehat.

Über das Wohnquartier an der Lipperheidestraße

Im Münchner Stadtteil Pasing-Obermenzing entsteht östlich der

Lipperheidestraße auf einer rund sechs Hektar großen Fläche ein

lebendiges Wohnquartier mit rund 340 Wohnungen sowie einer

Kindertageseinrichtung mit Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen.

Eigentümer und Bauherren sind neben dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds

die StadiBau GmbH, die Grandl GbR und die Landeshauptstadt München

(Referat für Bildung und Sport). Es handelt sich ausschließlich um

Mietwohnungen, darunter auch öffentlich geförderte Wohnungen, mit

Schwerpunkt auf familiengerechten und barrierefreien Wohnraum.

Über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) ist eine Stiftung des

öffentlichen Rechts. Der Stiftungszweck des WAF ist, das ihm

anvertraute kulturelle Erbe des Hauses Wittelsbach zu bewahren und

das Stiftungsvermögen zu verwalten. Zu den Stiftungsbereichen gehören

Immobilien, Land- und Forstwirtschaft, Finanzanlagen sowie Kunst,

Schlösser und Museen.

Foto- und Pressematerial finden Sie unter dem Link:

http://bit.ly/WAF_Bayern

Pressekontakt:

SCRIVO Public Relations

Ansprechpartner: Tristan Thaller

Elvirastraße 4, Rgb.

D-80636 München

tel: +49 89 45 23 508 15

fax: +49 89 45 23 508 20

e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.de

internet: www.scrivo-pr.de

Original-Content von: Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF), übermittelt durch news aktuell