HWPL:„Beständiges Voranschreiten für die Verwirklichung von nachhaltigem Frieden in Zeiten der Pandemie“

Am 14. März fand die 5. HWPL-Jubiläumsfeier für die Deklaration des Friedens und der Beendigung der Kriege (DPCW) als Live-Online-Veranstaltung statt, an der über 1.200 Menschen aus 132 Ländern aus allen gesellschaftlichen Bereichen teilnahmen. Darunter waren zahlreiche Regierungsvertreter, hochrangige Mitarbeiter internationaler Organisationen und Verantwortliche von Frauen- und Jugendorganisationen vertreten. Auch Religionsleiter, Pressevertreter und die Zivilgesellschaft nahmen daran teil.

Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light (HWPL) organisierte die Jubiläumsveranstaltung unter dem Motto: „Beständiges Voranschreiten für einen nachhaltigen Frieden in Zeiten der Pandemie“ als richtungsweisende Plattform des Friedens für die Zukunft. Mit dem Ziel, auf die Pandemie zu reagieren und Frieden weltweit trotz sozialer Distanz zu schaffen, wurden erfolgreiche Friedensprojekte von Friedensbotschaftern auf der ganzen Welt vorgestellt.

Der Vorsitzende von HWPL, Man Hee Lee, drängte auf Zusammenarbeit und Einigkeit, um Frieden zu erreichen, indem er sagte: „Kein Eigentum oder irgendetwas kann in der Zukunft ein Vermächtnis werden. Wir müssen eine Welt der Freiheit, des Friedens und der Liebe ohne Krieg schaffen und dies zu einem ewigen Vermächtnis für unsere Nachkommen machen. Das ist es, was wir in dieser Zeit tun müssen. Obwohl der Prozess der Einreichung des DPCW bei der UN wegen der Corona-Pandemie eine Zeit lange pausiert hat, hat sich an diesem Wunsch, Frieden zu schaffen, nichts geändert.“

Weltweite Bemühungen den Frieden auf der Grundlage der DPCW zu institutionalisieren gibt es derzeit in über 170 Ländern weltweit. Länder in Südostasien und Zentralamerika haben begonnen, ihre nationale rechtliche Struktur auf Grundlage der DPCW neu zu formen. Lokale Regierungen erklären offiziell ihre Unterstützung für die DPCW, um die jeweiligen Friedensprinzipien umzusetzen. In Südostasien wurde die DPCW zudem als akademischer Forschungskurs im Hinblick auf die Rolle des Rechts für eine friedliche Gesellschaft in den Lehrplan der Universitäten aufgenommen.

Laut UNESCO wurden in über 190 Ländern Bildungseinrichtungen geschlossen, und über 1,6 Milliarden Schüler verloren ihre Chance auf nachhaltige Bildung. Als Teil der Online-Kampagne „Der Unterricht geht weiter“ wird die Friedensschulung von HWPL nun an 214 Standorten in 34 Ländern unterrichtet und bietet damit Online-Friedensbildung für über 5.000 Schüler in 15 Ländern an.

Der Botschafter und dauerhafte Delegierte von Mali bei der UNESCO, S.E. Monsieur Oumar Keita, betonte die Bedeutung der Stärkung der Partnerschaft für nachhaltige Bildung: „Wir müssen uns im Sinne der Zusammenarbeit vereinen, um den Frieden auf nationaler und internationaler Ebene zu sichern. Wir müssen die Notwendigkeit eines umfassenden rechtlichen Ansatzes berücksichtigen, der die Bürger in ihrem täglichen Leben leitet, unabhängig von Nationalitäten, Ethnien oder Religionen. Die Präambel der DPCW mit ihren 10 Artikeln und 38 Klauseln sagt das sehr gut aus.“

Herr Reuben Sapetulu, stellvertretender Sekretär der Jugendvereinigung der Vereinten Nationen in Sambia (YUNA Zambia), sagte: „Ich habe an der Übergabe von 3.000 Friedensbriefen an den Justizminister in Sambia für den DPCW-Vorschlag teilgenommen. Ich habe mich einfach deshalb engagiert, weil ich der Meinung bin, dass die DPCW ein effektiver Weg ist, um eine Beendigung des Krieges und den Weltfrieden zu erreichen. Die YEPW wurde auch durch den Prozess der Friedensverwirklichung des DPCW inspiriert. Die Verbreitung der Friedenskultur, die auf der DPCW basiert, ist der Weg, um Frieden zu erreichen. Ich appelliere an alle amtierenden Politiker der Welt, bitte achten Sie darauf und unterstützen Sie, was die DPCW über den Prozess der Friedensverwirklichung aussagt.“