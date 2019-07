Jürgen Baumgärtner: Förderung für bezahlbaren Wohnraum beibehalten – keine Kürzung der Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung

Die Bundesregierung plant für den Haushalt 2020

eine Kürzung der Mittel für die soziale Wohnraumförderung um 33

Prozent auf rund eine Milliarde Euro pro Jahr, obwohl gerade in den

Ballungsräumen nach wie vor ein erhöhter Bedarf an bezahlbaren

Wohnungen besteht. „Während die Mieten in Deutschland stetig steigen,

plant Berlin die Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung um

500 Millionen Euro zu kürzen. Das ist vollkommen inakzeptabel und

würde die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum unnötig

erschweren“, sagt Jürgen Baumgärtner, der wohnungsbaupolitische

Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Mit einem

Dringlichkeitsantrag setzt sich die Landtags-CSU deshalb beim Bund

dafür ein, dass die Mittel für die Wohnraumförderung auf dem Niveau

von 2019 beibehalten werden.

„Bayern geht bei der Wohnraumförderung einen anderen Weg als der

Bund und fördert die Schaffung von Wohnraum mit dem beschlossenen

Doppelhaushalt 2019/2020 weiterhin auf höchstem Niveau mit rund 800

Millionen Euro“, betont Baumgärtner. Mit der massiven Aufstockung der

Fördermittel aus den eigenen Haushaltskassen in den vergangenen

Jahren hat der Freistaat auf die großen Herausforderungen auf dem

angespannten Mietmarkt reagiert. „Die jetzt in Berlin geplanten

Kürzungen der Mittel werden sich leider aber auch massiv auf die

Bundesländer rückwirken“, erklärt Baumgärtner. „Für Bayern würde das

einen Rückgang der Fördermittel um fast 80 Millionen Euro auf dann

knapp über 120 Millionen Euro bedeuten.“

Die entstehende Lücke für die soziale Wohnraumförderung könne

nicht ohne Weiteres durch eine Erhöhung der Landesmittel geschlossen

werden. „Die Kürzung im Bund ist weder sinnvoll noch vermittelbar.

Der klare und gute Weg der Staatsregierung bei der Schaffung von

ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum muss auch von Seiten des

Bundes weiter angemessen unterstützt werden“, fordert Baumgärtner

abschließend. Deutliche Steigerungen des geförderten

Mietwohnungsneubaus waren zuletzt vor allem in Bayern, Sachsen und

den beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin zu verzeichnen.

