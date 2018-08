Passagierkontrollen am Flughafen Düsseldorf: KÖTTER Aviation Security begrüßt 1.000. Mitarbeiter / Plus von 20 % im Vergleich zum Vorjahr (FOTO)

Die im Auftrag der Bundespolizei (BPOL) für diePassagierkontrollen am Flughafen Düsseldorf zuständige KÖTTERAviation Security SE & Co. KG setzt ihrePersonalverstärkungs-Offensive konsequent fort. Im Rahmen derAusbildungs- und Rekrutierungsmaßnahmen konnte das Unternehmenmittlerweile 185 neue Luftsicherheitsassistenten im Vergleich zumVorjahr einstellen. Die Belegschaftsstärke hat damit die Schwelle von1.000 Luftsicherheitsassistenten erreicht. Seit dem Auftragsbeginn2004 mit damals ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sichdie Belegschaft damit mehr als verdreifacht. Im Vergleich zum Vorjahrgab es ein Plus von 20 %. Das gab das Unternehmen heute in Düsseldorfbekannt.

„Solche Termine gehören zu den schönsten Führungsaufgaben“,

erklärte Geschäftsführender Direktor Peter R. Lange und ließ es sich

daher nicht nehmen, Konstantinos Goulas persönlich an Bord des

Familienunternehmens zu begrüßen. Der 23-Jährige hatte im

unternehmenseigenen Aviation-Ausbildungszentrum die Ausbildung zum

Luftsicherheitsassistenten erfolgreich absolviert und dann den

Anstellungsvertrag als 1.000. Mitarbeiter erhalten. „Ich wünsche

Ihnen viel Erfolg für Ihre künftigen Aufgaben und bin überzeugt, dass

Sie sich hier sehr wohl fühlen werden. Denn unsere Mannschaft steht

für absoluten Teamgeist, große Kollegialität und hohe Motivation,

ohne die gerade die Herausforderungen in den passagierstarken

Ferienzeiten wie aktuell nicht zu meistern wären“, erklärte Lange und

überreichte Konstantinos Goulas zu diesem besonderen Anlass einen

Blumenstrauß und einen Einkaufsgutschein.

Gerade angesichts der beschriebenen Anforderungen seien die

Rekrutierungs- und Ausbildungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung.

„Denn sie zahlen sich nicht allein für die Fluggäste durch sichere

und zügige Kontrollen aus“, sagte Lange. „Sie rechnen sich in

gleichem Maße auch für unsere eigenen Beschäftigten, weil jeder

einzelne hierdurch entlastet wird. Bester Beleg ist die Stimmung in

der Mannschaft, die so gut ist wie lange nicht mehr.“ Umso höher sei

auch die Arbeit des Aviation-Ausbildungszentrums zu bewerten. „Dort

wurden binnen Jahresfrist allein über 160 Absolventen für den

Flughafen Düsseldorf erfolgreich durch die Prüfung gebracht“,

erläuterte Lange. Eine angesichts der vom Luftsicherheitsgesetz

vorgegebenen hohen Ausbildungsanforderungen tolle Bilanz. Daher bin

ich stolz auf das Team um Leiter Matthias Mlottek.“

