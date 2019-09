Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Münchener Firmen wegen illegalen Verkaufs von Überwachungssoftware an die Türkei

Ein paar Klicks und die türkische Polizei kann

mithören, dank illegal exportierter Überwachungssoftware aus

Deutschland: So lautet der Vorwurf der Gesellschaft für

Freiheitsrechte (GFF), von Reporter ohne Grenzen (ROG), des European

Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und von

netzpolitik.org. Die Organisationen haben am 5. Juli 2019 gegen

mehrere Geschäftsführer der Unternehmen FinFisher GmbH, Finfisher

Labs GmbH und Elaman GmbH Strafanzeige erstattet

(https://ogy.de/gsyv). Das Münchener Firmenkonglomerat soll die

Spionagesoftware FinSpy ohne Genehmigung der Bundesregierung an die

türkische Regierung verkauft haben.

Die Staatsanwaltschaft München hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Verdacht auf Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz eingeleitet.

Dies könnte mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe

geahndet werden.

FinFisher GmbH, Finfisher Labs GmbH und Elaman GmbH produzieren

und vertreiben gemeinsam Überwachungssoftware wie FinSpy. Erst einmal

auf den Handys der Zielpersonen installiert, verleiht FinSpy den

Überwachungsorganen wie Polizei und Geheimdiensten absolute

Kontrolle. FinSpy tauchte im Sommer 2017 auf einer türkischen

Webseite auf, die als Mobilisierungswebseite der türkischen

Oppositionsbewegung getarnt war.

„Seit Jahren unterstützt Reporter ohne Grenzen türkische

Journalistinnen und Journalisten durch Nothilfe, für sie hat die

staatliche Überwachung ihrer Kommunikation schwerste Folgen“, sagt

Christian Mihr, Geschäftsführer bei ROG. „Dass hier deutsche

Spionagesoftware von der türkischen Regierung genutzt wurde, um gegen

Oppositionelle und Medienschaffende vorzugehen, ist ein Skandal.“

Um Exporte an repressive Regime wie die Türkei zu verhindern,

wurden 2015 europaweit Genehmigungspflichten für Exporte von

Überwachungssoftware an Länder außerhalb der EU eingeführt. „Verstöße

gegen die Exportbestimmungen sind strafbar. Bei deutschen Exporten

schaut die Bundesregierung jedoch offensichtlich nicht so genau hin“,

so Sarah Lincoln von der GFF. „FinFisher und Elaman betreiben ihre

Geschäfte weiter, als wäre nichts gewesen. Dem muss die Justiz

endlich Einhalt gebieten und ein Strafverfahren eröffnen.“

Welche Folgen der Einsatz von Überwachungssoftware hat, zeigt die

Erfahrung aus Fällen in Syrien und Bahrain: „Auf die digitale

Überwachung folgen in repressiven Staaten oft Haft und Folter. Doch

die Softwarehersteller weisen jede Verantwortung dafür von sich“,

sagt Miriam Saage-Maaß vom ECCHR. „Die aktuelle Rechtslage in

Deutschland und Europa macht eine effiziente Strafverfolgung nahezu

unmöglich, hier braucht es dringend Gesetzesänderungen.“

Auf parlamentarische Anfragen hin, zuletzt am 19. Juni 2019,

bestätigte die Bundesregierung, dass sie seit Einführung der

Genehmigungspflichten im Januar 2015 keine Exportgenehmigung für

Intrusionsoftware wie FinSpy erteilt hat. „IT-Analysen bestätigen,

dass es sich bei den in der Türkei im Sommer 2017 gefundenen

Softwaresamples um die deutsche Spionagesoftware FinSpy handelt und

dass diese FinSpy-Version nach Einführung der Genehmigungspflicht

produziert wurde“, sagt Andre Meister von netzpolitik.org. „Dieselbe

Software wird auch vom Bundeskriminalamt als Staatstrojaner

eingesetzt, damit subventioniert Deutschland eine Firma, die anderswo

zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt.“

Der Export von Überwachungssoftware an die türkische Regierung ist

angesichts der anhaltenden Repressionen gegen Journalistinnen und

Journalisten sowie Oppositionelle besonders brisant. Nach dem

Putschversuch vom 15. Juli 2016 wurden mehr als 50.000 Menschen

verhaftet; mehr als 140.000 Menschen wurden aus ihren Berufen

entfernt, mehr als hundert Zeitungen und andere Medienorgane wurden

geschlossen.

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) initiiert,

koordiniert und finanziert gerichtliche Verfahren, um die Grund- und

Menschenrechte zu verteidigen. Sie bringt dafür geeignete Klägerinnen

mit exzellenten Juristinnen zusammen, um gemeinsam gerichtlich gegen

Rechtsverletzungen vorzugehen. Zur Finanzierung ihres Einsatzes für

die Grundrechte ruft die GFF zu Spenden auf:

freiheitsrechte.org/spenden. Im Internet: info@freiheitsrechte.org /

www.freiheitsrechte.org / @Freiheitsrechte

Reporter ohne Grenzen: Recherchieren, Anklagen, Unterstützen –

Reporter ohne Grenzen dokumentiert Verstöße gegen die Presse- und

Informationsfreiheit weltweit und alarmiert die Öffentlichkeit, wenn

Journalistinnen und Journalisten sowie deren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in Gefahr sind. Wir setzen uns für mehr Sicherheit und

besseren Schutz von Medienschaffenden ein. Wir kämpfen online wie

offline gegen Zensur, gegen den Einsatz sowie den Export von

Überwachungstechnologie und gegen restriktive Mediengesetze. Im

Internet: www.reporter-ohne-grenzen.de

Dem Unrecht das Recht entgegensetzten – das ist das erklärte Ziel

und die tägliche Arbeit des European Center for Constitutional and

Human Rights (ECCHR), einer weltweit agierenden juristischen

Menschenrechtsorganisation. Das ECCHR nutzt juristische Mittel und

Wege, damit die Verantwortlichen für Folter, Kriegsverbrechen,

sexualisierte Gewalt, wirtschaftlicher Ausbeutung und abgeschotteten

Grenzen nicht ungestraft davonkommen. Im Internet: www.ecchr.eu

netzpolitik.org ist eine Plattform für digitale Freiheitsrechte.

Die Journalistinnen und Journalisten recherchieren seit vielen Jahren

zu Überwachungstechnologien wie Staatstrojanern, sie haben u.a.

Verträge von BKA und LKA Berlin mit FinFisher FinSpy veröffentlicht.

Im Internet: www.netzpolitik.org

Link zur Strafanzeige auf netzpolitik.org: https://ogy.de/gsyv

Pressekontakt:

Reporter ohne Grenzen e.V.

Jennifer Schiementz (Pressereferat)

presse@reporter-ohne-grenzen.de

www.reporter-ohne-grenzen.de/presse

T: +49 (0)30 609 895 33-55

F: +49 (0)30 202 15 10-29

Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell