Kölner Stadt-Anzeiger: Affäre Wendt: Staatssekretär Mathies belastet Ex-Innenminister und ihre Vertrauten

In der Besoldungsaffäre um den Polizeigewerkschafter

Rainer Wendt tauchen neue Vorwürfe auf. Wie der „Kölner

Stadt-Anzeiger“ in Justizkreisen erfuhr, berichtete der heutige

Staatssekretär Jürgen Mathies in Vernehmungen bei der

Staatsanwaltschaft Düsseldorf und den Sonderermittlern des

Innenministeriums, dass ihm die Personalie Wendt aufgezwungen worden

sei. Dies berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger in seiner

Samstagausgabe. Seinerzeit fungierte Mathies als Chef des Landesamtes

für Zentrale Polizeiliche Dienste. Ende 2009 erhielt der damalige

LZPD-Chef Mathies einen Anruf: Darin kündigte der persönliche

Referent von Innenminister Ingo Wolf (FDP) an, dass Wendt in das

Beschaffungsamt der NRW-Polizei versetzt werden solle. Speziell für

Wendt sei eine Stelle geschaffen worden. Zu dem Plan gehörte auch,

dass der Gewerkschaftsboss 2010 zum Polizeihauptkommissar auf eine

A12-Stelle befördert wurde. Fortan kassierte Wendt weiterhin

Teilzeitbezüge, ohne sich blicken zu lassen. Laut Mathies– Aussage

bei den Ermittlern erfolgte der Karrieresprung unter der

Voraussetzung, Wendt weiterhin für seine gewerkschaftliche Arbeit zu

entlasten. Treibende Kraft in der Causa Wendt war den Angaben

weiterer Zeugen zufolge das Innenministerium. Das galt auch für die

rot-grüne Landesregierung mit Innenminister Ralf Jäger (SPD). Einzig

Jürgen Mathies gab sich mit der laxen Haltung des Ministeriums nicht

zufrieden. In den Ermittlungsverfahren bekundete er eindringlich, wie

er immer wieder versuchte, einen schriftlichen Erlass in der

Angelegenheit aus dem Ministerium zu bekommen. Seit 2010 drängte er

über seine Personalabteilung auf eine Verfügung zu dem nie gewollten

Mitarbeiter. Im August 2012 bat er um ein Gespräch mit

Polizeiabteilungsleiter Wolfgang Düren. Bei dem Treffen suchte Jägers

Vertrauter, die Bedenken von Mathies zu zerstreuen. So bezeichnete

Düren den aktuellen Sachstand als „angemessen“ und für das

Ministerium „vertretbar“. Nonchalant ließ Düren wissen, dass man an

der Praxis festhalten werde. Mathies gab sich mit der Erklärung nicht

zufrieden. Noch 2014 ersuchte er um einen schriftliche Anweisung –

erfolglos.

