Kölner Stadt-Anzeiger: Innenminister Reul will gewaltbereite Islamisten unter 14 Jahren überwachen lassen

NRW-Innenminister Herbert Reul plädiert für eine

Gesetzesnovelle, die es den Sicherheitsbehörden ermöglicht, auch

anschlagsbereite Islamisten unter 14 Jahren zu beobachten. Im

Gespräch mit ksta.de sorgte sich der CDU-Politiker am Freitag, dass

„viele junge Fanatiker über das Internet radikalisiert werden. Gerade

junge Menschen verbringen oft viele Stunden am Tag vor dem Computer.

Ich befürchte, dass wir demnächst auch radikalisierte Kinder in den

Blick nehmen müssen, die uns gefährlich werden können“, führte der

Innenminister aus. Reul warnte in dem Gespräch vor einem

besorgniserregenden Trend: „Die Rückkehrer aus den Kriegsgebieten

kommen zum Teil mit Mädchen und Jungen zurück, die Gräueltaten erlebt

haben“, erklärte der Minister weiter. „Wir müssen befürchten, dass

die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, bei ihnen besonders gering ist“,

erläuterte Reul. „Bislang sei es den Sicherheitsbehörden allerdings

nicht möglich, Kinder unter 14 Jahren zu überwachen“, so sein

Resümee. „Deshalb müssen wir prüfen, wie wir die gesetzlichen

Voraussetzungen schaffen können, um die Gesellschaft auch vor ganz

jungen Gefährdern effektiv zu schützen.“ https://www.ksta.de/30014736

