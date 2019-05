Kölner Stadt-Anzeiger: Kardinal von Venezuela für Entmachtung des Regimes Maduro – Erzbischof Baltazar Porras nennt Regierung „faschistische Verbrecherbande“

Der venezolanische Kardinal Baltazar Porras hat sich

für eine Entmachtung des umstrittenen Präsidenten Nicolás Maduro auf

friedlichem Weg ausgesprochen. „Maduros Wahl 2018 war

verfassungswidrig und irregulär“, sagte der 74-Jährige dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe). Deshalb sei nach Auffassung der

katholischen Kirche des Landes Maduros Widersacher Juan Guaidó als

gewählter Präsident der Nationalversammlung „automatisch auch

Staatspräsident“. Den Anteil der Unterstützer Maduros in der

Bevölkerung bezifferte Porras auf nur noch zehn Prozent. „Maduros

Festhalten an der Macht führt zu immer mehr Armut und Unfreiheit.

Sein Regime stützt sich auf Repression, Verfolgung, Folter und

Geschäfte mit dem Waffen- und Drogenhandel. Wir haben es längst nicht

mehr mit einer –linken– oder –sozialistischen– Regierung zu tun,

sondern mit einer faschistischen Verbrecherbande“, sagte der

Kardinal. Einem Regimewechsel durch eine militärische Intervention

der USA, wie Guaidó sie vor wenigen Tagen ins Spiel gebracht hatte,

erteilte Porras eine strikte Absage, bezeichnete sie aber auch als

bloße Drohkulisse. Den Schlüssel zur Lösung des Konflikts sieht

Porras bei den Großmächten USA und Russland. „Es wird ganz wesentlich

darauf ankommen, dass die Kontaktgespräche in Oslo zumindest in

Teilen zum Erfolg führen. Aber eines ist klar: Mit Maduro gibt es

keinen Ausweg aus der Krise.“ Zur Rolle der katholischen Kirche sagte

der Kardinal, sie stehe „an der Seite der kleinen Leute – weniger mit

großen Deklarationen als mit der kleinen, alltäglichen Hilfe. Das

fängt bei Essensausgaben an und reicht weiter über medizinische

Versorgung, Bildungsangebote, Friedensarbeit die Stärkung der

Zivilgesellschaft.“ Hier seien auch ausländische Organisationen wie

das deutsche Lateinamerika-Adveniat mit ihren Projekten „für uns von

unschätzbarem Wert“. https://www.ksta.de/politik/kardinal-aus-venezue

la–uns-regiert-eine-verbrecherbande–32577948

