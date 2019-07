Kölner Stadt-Anzeiger: SPD kündigt von der Leyen Unterstützung auf Fraktionsvize Lauterbach nennt Nominierung der Verteidigungsminister als EU-Kommissionspräsidentin skandalös

Köln. Nach der Nominierung von

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für das Amt der

EU-Kommissionspräsidentin kündigt die SPD der CDU-Politikerin die

Unterstützung auf. „Wir haben als Koalitionspartner von der Leyen

bisher immer geschont. Das können wir so nicht mehr aufrecht

erhalten“, sagte Fraktions-Vize Karl Lauterbach dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“. Er sprach von einer „skandalösen Schwächung der EU

und des Wahlverfahrens“. Es gehe nicht an, „dass schwächelnde

Minister, die im EU-Wahlkampf keinerlei Rolle gespielt haben, jetzt

in Brüssel versorgt werden sollen“, so Lauterbach.

