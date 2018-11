Kölnische Rundschau: Laschet ruft CDU zu Kurs der Mitte auf NRW-Ministerpräsident: Nicht auf jedes Thema der AfD anspringen – Asylrecht „historische Errungenschaft“

Köln. NRW-Ministerpräsident und CDU-Vize Armin

Laschet hat seine Partei eindringlich zu einem Kurs der Mitte

aufgerufen. Die Partei müsse von der AfD jene enttäuschten Wähler

zurückgewinnen, die nicht rechtsextrem seien, gleichzeitig auch

heutigen Wählern der Grünen Angebote machen, die sich um die

Bewahrung der Schöpfung sorgten, sagte Laschet der Kölnischen/Bonner

Rundschau (Samstagausgabe): „Eine Volkspartei muss das auch leisten

können. Die Teamleistung von Mitgliedern verschiedener Flügel war

immer eine Stärke der CDU“. Laschet btonte gegenüber der Zeitung,

seine Partei brauche „keine neue Programmatik zu erfinden“. Es sei

„auch ein Fehler, auf jedes Thema anzuspringen, das die AfD auf den

Tisch bringt“. Ein Beispiel sei der Migrationspakt. „Wenn wir auf

CDU-Parteitagen über jeden UN-Pakt abstimmen müssten, bräuchte es

dauernd Sonderparteitage“. Das Recht auf Asyl im Grundgesetz sei eine

„historische Errungenschaft“. Die Grünen wiederum lebten „von der

schlechten Performance“ der großen Koalition. Das müsse sich ändern.

Die Stimmverluste der Unionsparteien in Hessen und Bayern führte

Laschet auch auf den koalitionsinternen Streit in Berlin zurück:

„Erst wird die Koalition wegen des Umgangs mit aus der EU

eingereisten Asylbewerbern in Frage gestellt – tatsächlich geht es

bei der Debatte um wenige Personen. Dann geht es um den Leiter einer

nachgeordneten Behörde, der Verfassungsfeinde beobachten statt

Interviews geben sollte. Auch viele bürgerliche Wähler haben den

Umgang mit diesem Fall nicht verstanden.“ Umso mehr begrüßte er die

Ankündigung des bayerischen Ministerpräsidenten und möglichen

künftigen CSU-Chefs Markus Söder, die Zusammenarbeit der

Unionsparteien konstruktiv fortsetzen zu wollen. In Bund und Land

müsse die CDU zeigen, dass sie gut regieren könne. „Die Leute müssen

sehen, dass sich etwas ändert.“ Vermeintliche Aufregerthemen wie die

Zuwanderung seien keineswegs die wichtigsten Themen. „Wenn Sie mit

den Leuten sprechen, stehen zum Beispiel eine wettbewerbsfähige

Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze viel mehr im Vordergrund.“

Pressekontakt:

Kölnische Rundschau

Raimund Neuß

Telefon: 0228-6688-546

print@kr-redaktion.de

Original-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell