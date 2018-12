Kölnische Rundschau: zu einer Moschee-Steuer

Wer zahlt, bestimmt

Sandro Schmidt

zum Vorschlag der Moschee-Steuer

In Deutschland gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie

sich die geschätzt mehr als 2500 muslimischen Gebetsstätten

finanzieren. Fehlende Transparenz führt zu Misstrauen, zumal die

Erkenntnisse des Verfassungsschutzes in einigen Fällen nachweisen,

dass radikal-islamische Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar durch

Finanzzuweisungen über Stiftungen oder Spenden reicher Privatleute

versuchen, ihr nicht mit Demokratie und Rechtsstaat vereinbares

Verständnis von Islam zu verbreiten. So mancher Terrorist oder nach

Syrien ausgewanderter IS-Kämpfer ist aus diesen Zirkeln

hervorgegangen. Welche Gefahr darin liegt, wenn sich religiöse

Einrichtungen vom Ausland finanzieren lassen (müssen), zeigt auch die

erregte Diskussion um die vom türkischen Staat finanzierten

Ditib-Moscheen. Zu Recht beklagen Kritiker die dadurch erkaufte

wachsende Einflussnahme des zum Autokraten mutierten Staatschefs

Recep Tayyip Erdogan auf türkisch-stämmige Deutsche. In der Praxis

dürften Spenden von Gemeindemitgliedern vor Ort aber nur selten

verlässliche Strukturen sichern können. Daher ist der Vorschlag, für

bekennende Muslime eine mit der Kirchensteuer vergleichbare

„Moschee-Steuer“ einzuführen, richtig. Klar stehen dabei einige

bürokratische Schwierigkeiten im Weg. Und ja, auch mit einer

„Moschee-Steuer“ verhindert man nicht, dass radikale Kreise aus dem

Ausland durch Spenden Einfluss auf Muslime hierzulande zu nehmen

trachten. Doch bürokratische Hemmnisse lassen sich überwinden. Und

durch die Einnahmen aus einer in Deutschland erhobenen Steuer

erhielten viele Moscheevereine überhaupt erst die Möglichkeit, auf

Gelder aus zweifelhaften Quellen zu verzichten. Die Idee zu verfolgen

ist also den Schweiß der Edlen wert. Denn wer zahlt, bestimmt.

Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.de

Pressekontakt:

Kölnische Rundschau

Sandro Schmidt

Telefon: 0228-6688-626

print@kr-redaktion.de

Original-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell