Kölnische Rundschau: zu Europa/Europawahl in 200 Tagen

Europa, ja bitte!

Sandro Schmidt

zur Europawahl in 200 Tagen

Europa, nein Danke. Irgendwann und irgendwo ist in den vergangenen

zehn Jahren bei den Bürgern des Kontinents die Freude an den Vorzügen

der Europäischen Union verloren gegangen. Die Briten betreiben den

Brexit, die Italiener wollen mit ihrer Schuldenpolitik das gemeinsame

Regelwerk sprengen, osteuropäische Regierungen wie in Ungarn,

Tschechien oder Polen tun alles, um zwar die Vorteile der Union

auszunutzen. Sie scheren sich aber ansonsten wenig um Grundwerte der

Gemeinschaft wie Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung oder Liberalität.

In 200 Tagen wird nun also wieder das Europäische Parlament gewählt.

Na und? denken viele. Doch eine solche Haltung grenzt an

Verantwortungslosigkeit. Ziehen wegen der Wahlenthaltung zu vieler

Menschen im Mai 2019 vermehrt Europa-Gegner in die Volksvertretung in

Brüssel und Straßburg ein? Die Konsequenz einer erodierenden EU in

Zeiten eines zurückkehrenden egomanischen Nationalismus in vielen

Teilen der Welt wären für die Menschen auf dem alten Kontinent

desaströs. Weder Deutschland, noch Frankreich, Großbritannien oder

Italien sind allein in der Lage, der hemdsärmeligen Interessenpolitik

Chinas, Russlands oder der USA auch nur ansatzweise standzuhalten.

Das gilt politisch wie wirtschaftlich – und betrifft vor allem auch

die Werte, die uns wichtig sind. Was also ist zu tun? Die Antwort ist

einfach. Nur gemeinsam sind wir stark. Wer sich nicht zum Spielball

der Putins, Trumps, Xis, der Googles und Facebooks dieser Welt machen

möchte, sollte zur Stärkung der EU beitragen – und wählen gehen. Und

zwar diejenigen, denen Europa am Herzen liegt. Europa, ja bitte!

Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.de

Ihre Meinung: dialog@kr-redaktion.de

Pressekontakt:

Kölnische Rundschau

Sandro Schmidt

Telefon: 0228-6688-526

print@kr-redaktion.de

Original-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuell