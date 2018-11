neues deutschland: Datenschutzexpertin Katharina Nocun kritisiert Spahns Pläne für die elektronische Patientenakte

Die Datenschutzexpertin Katharina Nocun hat die

Pläne des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) für eine

elektronische Patientenakte kritisiert. „Wo Daten sind, entstehen

schnell Begehrlichkeiten. Versicherungsanbieter zeigen ein reges

Interesse daran, das System möglichst gut mit ihren Geschäftsmodellen

zu verzahnen“, schreibt sie in einem Gastbeitrag für die in Berlin

erscheinende Tageszeitung „neue deutschland“ (Mittwochausgabe). Nocun

befürchtet einen Missbrauch durch die Branche. „Es wäre im Interesse

der Versicherten, dass der Austausch sensibler Fitnessdaten

ausschließlich auf das Arzt-Patienten-Verhältnis beschränkt wird.“

Für die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei sollte es eine

Krankenkasse nichts angehen, wie viel Sport ihre Versicherten machen

oder wie gründlich sie Zähne putzen. „Was diese Gesellschaft braucht,

sind nicht mehr individualisierte Tarife – sondern mehr Rückendeckung

für das Solidarprinzip in der Gesundheit.“

