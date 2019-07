Kommen bald Mental-Trainer in die Fabrik? / CeramTec-Chef Dr. Hadi Saleh will moderne Arbeitsatmosphäre schaffen (FOTO)

Mitarbeiter in Unternehmen brauchen in der künftigen Arbeitsweltviel mehr Beachtung und Wertschätzung als traditionell üblich. Davonist Dr. Hadi Saleh überzeugt. „Führungskräfte sollten mehr auf dieBedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen“, sagt er im aktuellenPodcast-Interview mit der Managementberatung Porsche Consulting. Ausseinem früheren Beruf als Klinikarzt, der auch im Rettungsdienstarbeitete, bringt Saleh viel Empathie mit. Da er umgesattelt hat undheute Unternehmer ist, profitieren von seinem Feinsinn nun dieAngestellten der CeramTec Gruppe mit Stammsitz in der KleinstadtPlochingen (Baden-Württemberg). Beim Hersteller vonHochleistungskeramik ist Saleh Vorsitzender der Geschäftsführung. Erdenkt über Mental-Trainer für seine Belegschaft nach – wie imLeistungssport. Und er hält einen Personalverantwortlichen mitpsychologischer Ausbildung für noch wichtiger als einenDigital-Experten als Top-Führungskraft.

Der Podcast ist abrufbar: www.porsche-consulting.de

