Kommentar / Corona zeigt Schwächen des Föderalismus = Von Gregor Mayntz

Wenn der Hintergrund nicht so ernst wäre, böte die

Intervention von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller von der SPD

Anlass zur Heiterkeit. Er kritisiert tatsächlich das unterschiedliche Vorgehen

der Behörden in Deutschland in Sachen Coronavirus und warnt vor einem

“Flickenteppich”. Nun, so kann man es sehen, wenn NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz,

Bayern und weitere Bundesländer klar festlegen, dass alle Veranstaltungen ab

1000 Besuchern vorerst nicht mehr stattfinden sollen und Müller selbst das

Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Bayern München für unbedenklich hält.

Deutschland stößt erneut auf die Schwachstellen seiner Sicherheitsarchitektur.

Das wurde klar bei der Abwehr von Terror-Gefahren, als der Islamist Anis Amri

wegen unterschiedlicher Einschätzungen seiner Gefährlichkeit durch verschiedene

Landesbehörden das verheerende Breitscheidplatz-Attentat begehen konnte. Und das

wird auch jetzt bei der Abwehr von Gesundheitsgefahren wieder deutlich.

Es gibt zwar ein einheitliches Infektionsschutzgesetz. Doch sowohl die

Vorbeugung in Form von Reserven und Vorräten als auch das Auslösen von

Mechanismen regelt jedes Bundesland selbst. Umso wichtiger ist es jetzt in der

akuten Krise, dass die Politik einen kühlen Kopf bewahrt und auf

Profilierungsversuche mit Corona verzichtet. Bereits vor einer Woche wusste der

Bundesgesundheitsminister, dass die Behörden die Abläufe zu schlecht geübt

hatten. Wenn das Schlimmste überwunden ist, gehört die Krisenbekämpfung weit

über Corona hinaus auf den Prüfstand. Das Virus tritt nicht in föderal

unterschiedlichen Ausprägungen auf. Es empfiehlt sich daher, den Empfehlungen

von Bundesbehörden eine größere Verbindlichkeit zu geben.

