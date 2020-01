Kommentar zu den Plänen des Bundes für die Deutsche Bahn: Von wegen glänzend

Wenn alle Welt vom Klimaschutz redet, wollen sich auch Bahn und

Verkehrsminister nicht lumpen lassen: Die Rekordsumme von 86 Milliarden Euro für

die klimafreundliche Schiene taugt jedoch bestenfalls für tolle Schlagzeilen und

zur Beruhigung des Gewissens der Koalitionäre vor der nächsten Freitagsdemo. Auf

ein Jahrzehnt verteilt, kann dieser Betrag kaum den aufgelaufenen

Investitionsstau bei der Eisenbahninfrastruktur wettmachen. Und diesen hat die

Bundesregierung als Eigentümer zu verantworten, die den Chefs der Deutschen Bahn

AG über Jahre die Aufgabe stellte, das Unternehmen für eine “positive

Börsenstory” umzustrukturieren und Aktionäre anzulocken. Wer jetzt Engpässe

beheben sowie massenhaft Güter und Personen auf die Schiene bringen will, darf

nicht vergessen: In 26 Jahren “Bahnreform” wurden Tausende Kilometer Strecke

stillgelegt sowie Weichen und Überholgleise entfernt. Erfahrene Fachkräfte, die

man für die Sanierung dringend bräuchte, wurden frühpensioniert. Mit unsinnigen

Megaprojekten wie Stuttgart 21 werden weitere Milliarden zulasten der

Flächenbahn vergraben. Wenn die Bahn nun 24 Milliarden Euro Eigenmittel

aufbringen muss, dürfte dies den Renditedruck auf das Unternehmen noch steigern

– dessen Dividendenzahlungen an den Bund sind fest eingeplant. Das vom

Verkehrsminister versprochene “glänzende Bahnzeitalter” dürfte weiter auf sich

warten lassen.

