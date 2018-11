Kongo vor den Wahlen: Menschen im Teufelskreis von Ebola, Krieg und Hunger gefangen

Nach Einschätzung der Welthungerhilfe verschlimmert

sich die Lage der Menschen im Ostkongo dramatisch. In den dicht

besiedelten Provinzen Nord-Kivu und Ituri gibt es den größten

Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Landes. Gleichzeitig finden

schwere Kämpfe zwischen Rebellengruppen, der kongolesischen Armee und

den UN Friedenstruppen statt, wobei vor allen Dingen die Rebellen mit

äußerster Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Im Vorfeld

der für Dezember geplanten Präsidentschaftswahlen spitzt sich die

ohnehin schon angespannte Lage weiter zu. Hunderttausende sind auf

der Flucht und die Bauern können aus Angst vor Überfällen ihre Felder

nicht mehr bestellen. Insgesamt sind in der Demokratischen Republik

Kongo 13 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die

Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren ist unterernährt.

„Die Menschen sind gefangen in diesem Teufelskreis. Durch den

Ausbruch von Ebola hat sich die ohnehin schon schwierige Gemengelage

im Kongo noch verschärft. Die Helfer können wegen der Kämpfe viele

Dörfer gar nicht mehr erreichen oder werden selbst angegriffen. Der

jahrzehntelange Bürgerkrieg hat zu einem totalen Vertrauensverlust in

der Bevölkerung geführt. Im Vorfeld der Wahlen steigt dieses

Misstrauen auch gegenüber Impfkampagnen und medizinischen Helfern

weiter an. Die Menschen brauchen in dieser schwierigen Zeit dringend

internationale Unterstützung. Ein unkontrollierter Ebola-Ausbruch

wäre eine Katastrophe für die notleidenden Menschen im Kongo und für

die Nachbarländer“, mahnt Mathias Mogge, Generalsekretär der

Welthungerhilfe.

Die Welthungerhilfe wird zusätzlich zu ihren Ernährungsprojekten

Nothilfe-Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von Ebola

finanzieren. Im Zentrum steht die Ausbildung von lokalem

Gesundheitspersonal, das in den Dörfern über die Krankheit und die

vielen Ansteckungsmöglichkeiten informiert sowie die große Bedeutung

von Hygienemaßnahmen und sauberem Trinkwasser zur Prävention

aufzeigt. Parallel werden Jugendliche vor Ort als Gesundheitshelfer

geschult, um Verhaltensweisen zu verändern wie zum Beispiel die

strikte Vermeidung von Körperkontakt mit Ebola-Toten im Rahmen von

Beerdigungen.

Für Interviewanfragen steht Ihnen unsere deutschsprachige

Mitarbeiterin im Ostkongo zur Verfügung.

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten

Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell

unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030“. Seit ihrer

Gründung wurden mehr als 8.500 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit

3,27 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem

Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen

Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen

Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und

internationalen Partnerorganisationen.

