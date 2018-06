Letzter Aufruf zum SENovation-Award / Start-ups mit Ideen für die Großelterngeneration gesucht

Wer eine lukrative Geschäftsidee sucht und

gleichzeitig etwas Nützliches tun will, sollte sich im Umfeld seiner

Eltern und Großeltern umsehen. Denn dort kommen zwei entscheidende

Faktoren zusammen: Das Bedürfnis nach Lebensqualität im Alter und

eine hohe Kaufkraft. Start-ups, auch in der Vorgründungsphase, oder

Projektteams mit einer tollen Idee können sich noch bis zum 30. Juni

für den SENovation-Award bewerben. Es winken ein Preisgeld von 5.000

Euro und ein individuelles Coaching.

Die Generation der Babyboomer kommt in die Jahre. Viele von ihnen

sind gesund, geistig fit und haben ein gutes Auskommen. Jeder zweite

der über 65-Jährigen hat ein Nettovermögen von 55.000 Euro, das

Durchschnittsalter der Käufer von Neuwagen ist 54 Jahre. Dennoch

machen kleine und größere altersbedingte Einschränkungen, der Verlust

des Partners oder schlicht der Übergang in den Ruhestand ein

erfülltes Leben im Alter nicht immer leicht. Das ist der Grundgedanke

des SENovation-Awards, der von der Deutschen Seniorenliga und der

SIGNAL-IDUNA-Gruppe ins Leben gerufen wurde. Er zeichnet Start-ups

oder Unternehmen in der Gründungsphase aus, die mit einer Lösung zur

Verbesserung von Gesundheit, Sicherheit und Lebensfreude im Alter

aufwarten können. Von innovativer Technik und einfachen Alltagshilfen

bis hin zu Netzwerken und Internetplattformen ist alles erlaubt. „Wir

haben schon zahlreiche Bewerbungen erhalten, die auf dieses

Marktpotenzial abheben“, sagt Frank Leyhausen, Projektleiter des

SENovation-Awards.

Der SENovation-Award richtet sich an Start-ups, die seit maximal

zwei Jahren bestehen oder noch in der Gründungsphase sind. Die

Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni. Alle wichtigen Informationen

zu Hintergrund, Teilnahmebedingungen und Jury gibt es unter

www.senovation-award.de. Dort befinden sich außerdem

Experteninterviews zum Themenkomplex „Demografischer Wandel und

Wirtschaftsfaktor Alter“ sowie Beispiele für seniorenfreundliche

Start-ups, die sich bereits erfolgreich etabliert haben.

