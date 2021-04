Machtspiel am Hindukusch – Kritische Gedanken und Gedichte

Dieses neue Buch ist geschrieben in Form eines offenen Briefes an „die Damen und Herren im Buckingham Palace, die Damen und Herren in allen politischen Parteien der USA, die Damen und Herren in der CIA, im Pentagon und in dem ISI (Inter-Services Intelligence), die Damen und Herren in den Nato-Staaten, und die Damen und Herren in Russland, im KGB und in China“. Im ersten Teil ihres Buches erzählt Sahar Ohlig über die verborgenen, politischen Spiele der Supermächte in Afghanistan. Im zweiten Teil geht es um Ihre Botschaft an die Menschen der beteiligten Staaten und um das Thema Ausländer in Deutschland.

Im Anhang des Buchs „Machtspiel am Hindukusch“ von Sahar Ohlig befinden sich noch weitere Gedichte und kurze Texte von ihr. Sahar Ohlig wurde in Kabul /Afghanistan geboren. Seit ihrer Flucht im Jahr 1995 aus ihrer Heimat lebt sie bis heute in Deutschland. Sie will durch ihr Buch auf die Probleme in ihrer Heimat aufmerksam machen und die Leser zum Nachdenken bringen. Ihre Worte sind authentisch und zeigen, dass u.a. viele Probleme in Afghanistan von anderen Ländern ignoriert oder nicht wahr genommen werden.

