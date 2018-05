Frauen in Afghanistan

Ehrenmorde, Zwangsheiraten, Kinderehen – die Liste der Gewalt, der afghanische Frauen ausgesetzt sind, ist lang. Obwohl Gesetze zu ihrem Schutz erlassen wurden, kommen ihre Peiniger meist ungestraft davon. Daniela Haußmann sprach mit Männern und Frauen, die am Hindukusch leben, über die Situation der weiblichen Bevölkerung. Anhand ihrer Geschichten und Sichtweisen eröffnen sich Einblicke in die Lage der Frauen vor Ort.

Mit ihrem Buch „Frauen in Afghanistan“ taucht Daniela Haußmann aber auch in die Geschichte, Gesellschaft und Kultur des Landes ein. Die Journalistin zeigt auf, dass sich die Situation der Afghaninnen nicht auf die dunklen Jahre der Talibanherrschaft reduzieren lässt. Ob Idealistin, Kämpferin, Gefallene, Verlorene oder Angetroffene – Frauen verschiedenster Landesteile und sozialer Schichten gewähren in Haußmanns Buch – teils schockierende – Einblicke in ihr Leben. Im Spannungsfeld, längst vergangener Träume und dem unerschütterlichen Glaube an eine bessere Zukunft, wird rasch deutlich, dass Afghanistans Frauen ein Dasein zwischen Tradition und Moderne führen.

In den vergangenen 17 Jahren hat der Westen am Hindukusch im Bereich der Frauenförderung viele Impulse gesetzt. Die damit einhergehenden Entwicklungen haben auch im Bewusstsein der männlichen Bevölkerung Spuren hinterlassen. Aus diesem Grund greift Daniela Haußmann die Sichtweisen beider Geschlechter in der Frauenrechtsfrage auf. Aus den ganz unterschiedlichen Meinungen, Befindlichkeiten und Erwartungen ergibt sich ein Gesamtbild, das nicht statisch auf der Situation der Afghaninnen verharrt. „Frauen in Afghanistan“ zeigt, wie die Sozial- und Gesellschaftsstruktur am Hindukusch aussieht.

Gleichzeitig wird deutlich, wie die Lebensumstände die Vorstellung von Staat, öffentlicher Verwaltung und Daseinsvorsorge prägen. Mit Berichten über ihren Alltag, ihre Hoffnungen, Sorgen und Nöte laden die, in Daniela Haußmanns Gesellschaftsporträt, zu Wort kommenden Afghanen, den Leser ein, die Welt mit ihren Augen zu sehen.

Frauen in Afghanistan

164 Seiten

Taschenbuch

Euro (D) 10,99

ISBN 978-3-7431-2496-7

Erscheinungsdatum: 16. März 2018

