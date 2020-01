Mehr Respekt wagen / Die Arbeit von Kommunalpolitikern ist für Gemeinden unverzichtbar. Doch viele von ihnen werden bedroht.

Das “Bürgermeisterstück” ist ein besonders gutes Stück

Fleisch, das Metzger in früheren Zeiten für die wichtigsten und angesehensten

Personen einer Dorfgemeinschaft reservierten: Für Pastoren, Gemeinderäte und

eben Bürgermeister. Doch diese Zeiten sind vorbei. Manch Kommunalpolitiker hat

das Gefühl, für ihn seien heute eher die bösesten Beschimpfungen und gemeinsten

Drohungen reserviert. In Niedersachsen trat ein Bürgermeister zurück, nachdem

sein Auto wiederholt mit Hakenkreuzen beschmiert und er mit Drohanrufen aus dem

Schlaf gerissen wurde. Eine Bürgermeisterin in Bayern berichtet von zerstochenen

Autoreifen, Katzenkot auf der Autoscheibe und Drohbriefen. Ein

Nordrhein-Westfälischer Bürgermeister möchte eine Waffe tragen dürfen, um seine

Familie beschützen zu können. All das sind nur die Fälle, die es unlängst in die

Schlagzeilen geschafft haben. Mehr als 1200 Straftaten gegen Amts- und

Mandatsträger zählte das BKA im vergangenen Jahr, darunter auch der tödliche

Anschlag auf Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das Problem ist kein

neues. Wer im Fokus des öffentlichen Interesses steht und Entscheidungen trifft,

die das Leben anderer beeinflussen, steht zwangsläufig früher oder später auch

in der Kritik des ein oder anderen Lagers, macht sich Freunde und Feinde. Dabei

kennt die Geschichte auch Gewalt gegen Politiker zur Genüge, jeder einzelne

Anschlag ist unerträglich. Und doch erschüttern die Berichte der

Kommunalpolitiker besonders. Kommunalpolitiker sind die Leute von nebenan, die

sich darum kümmern, dass die Straßenbeleuchtung auf LED-Birnen umgerüstet wird

und dass der Spielplatz an der Ecke eine neue Rutsche bekommt. Und das oft neben

ihren regulären Jobs: 891 der 2056 Bürgermeister in Bayern sind keine

Berufspolitiker, sondern arbeiten ehrenamtlich. Die meisten von ihnen träumen

nicht von der großen Karriere in der Politik, sondern wollen einfach nur in

ihrer Heimatgemeinde etwas bewegen. Dass sie dafür angefeindet werden, sogar um

ihre Leben fürchten müssen, ist ungeheuerlich. Und es gibt noch einen weiteren

Grund, warum die Berichte über Drohungen gegen Kommunalpolitiker so beunruhigend

sind. Viele von ihnen haben sich eindeutig positioniert, gegen Nazis oder für

eine humane Flüchtlingspolitik. Im Kontext jener Feindes- oder Todeslisten –

darauf Namen von Politikern, Journalisten, Anwälten, Richtern – die im Internet

kursieren, von Lügenpresse-Demonstrationen und Politikern, die Nazi-Verbrechen

als Vogelschiss in der Geschichte abtun, wächst dass Unbehagen darüber, dass

hier – wohlgenährt durch Halb- oder Pseudoinformationen aus den

Internet-Echokammern – eine neue Normalität entsteht. Eine Normalität, in der

Menschen plötzlich wieder aufpassen müssen, was sie sagen und wofür sie

einstehen. Wer dem entgegentreten will, der kann hartes Vorgehen gegen

Hasskriminalität fordern, härtere Strafen, strengere Gesetze. Noch wichtiger

aber ist die Unterstützung und Würdigung jener, die täglich in den Gemeinden ihr

Bestes geben. In einer im Dezember veröffentlichten Befragung, die die

Konrad-Adenauer-Stiftung in Auftrag gegeben hat, gaben nur rund 25 Prozent der

Befragten an, Politiker genössen in der Gesellschaft viel oder sehr viel

Respekt. Weit weniger als Ärzte, Richter oder Unternehmer, auf dem letzten Platz

hinter Gewerkschaftern und Journalisten. Das ist der Nährboden, auf dem

Beschimpfungen und Bedrohungen besonders gut fruchten können. Es muss ja nicht

gleich das beste Stück Fleisch beim Metzger für ihn reserviert sein. Aber ein

Bürgermeister, der den Respekt und die Anerkennung seiner Gemeinde spürt, wird

sich von Anfeindungen weniger einschüchtern lassen als einer, der sich ohnehin

allein gelassen fühlt.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4504027

OTS: Mittelbayerische Zeitung

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell