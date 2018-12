Mittelbayerische Zeitung: Ein Reförmchen für den Euro Von Daniela Weingärtner

Ein Verhandlungsmarathon von sechzehn Stunden

hat das Dilemma nicht lösen können. Die Eurozone ist nicht gerüstet,

sollte es nochmals zu einer Weltfinanzkrise kommen. Für eine

grundlegende Reform aber fehlt den Mitgliedern das gegenseitige

Vertrauen. Italien führt den anderen gerade vor, dass die

Gemeinschaftsinstrumente nicht stark genug sind, um ein Mitglied des

Währungsraums im Notfall an die Kandare zu nehmen. Drastischer

formuliert: Kein Stabilitätspakt und keines der zahlreichen

Aufsichtsgremien, die sich die Eurozone verordnet hat, werden die

Regierung in Rom daran hindern, das Geld mit vollen Händen aus dem

Fenster zu werfen. Ein großer Wurf, der Risikoverteilung und

Haushaltsdisziplin, Vertrauen und Kontrolle, in ein gesundes

Gleichgewicht hätte bringen sollen, ist den Finanzministern nicht

gelungen. Zwar zeigten sich sowohl Eurogruppenchef Mario Centeno als

auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Morgen nach der durchwachten

Nacht betont begeistert. Doch ihre Worte konnten nicht überdecken,

dass die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeforderte

grundsätzliche Reform der Eurozone ausfällt. Das viel diskutierte

Eurozonenbudget soll, wenn es überhaupt kommt, als kleiner Posten in

die allgemeine Finanzplanung der EU integriert werden. Von einem

Finanzminister für die Eurozone spricht keiner mehr. Auch der Plan,

den europäischen Rettungsschirm ESM zu einem Gemeinschaftsinstrument

auszubauen, ist wohl vom Tisch. Er bleibt in der Regie der

Mitgliedsstaaten. Die Finanzminister verständigten sich lediglich in

einer Protokollnotiz darauf, dass ESM und EU-Kommission künftig enger

kooperieren sollen. Wie genau, bleibt vage. Auch hier ist mangelndes

Vertrauen im Spiel. Die Mitgliedsstaaten sind nicht überzeugt, dass

die EU-Kommission bei der Prüfung der Schuldentragfähigkeit eines

Landes die nötige Strenge walten lässt. Immerhin soll bis 2024 das

Reservepolster des ESM so weit ausgebaut sein, dass er im Fall einer

Bankenpleite das Restrisiko übernehmen kann. Bislang war zunächst der

betroffene Mitgliedsstaat in der Pflicht, wenn die Mittel des

Abwicklungsfonds ausgeschöpft waren. Künftig teilen sich die

beteiligten Länder das Risiko. Die Gelder fließen aber nur, wenn alle

beteiligten Staaten zustimmen. Deutschland als größter Beitragszahler

hat damit die Sicherheit, dass es nicht überstimmt werden kann. Auch

hier versperrt mangelndes Vertrauen echten Reformen den Weg. Denn im

Fall einer Bankenpleite muss rasch reagiert werden. Für ein Votum des

Deutschen Bundestages fehlt da eigentlich die Zeit. Da aber die

bisher bestehenden Kontrollinstrumente nicht greifen, ist bei den

sparsameren Nordländern die Neigung gering, das Risiko stärker als

bisher zu verteilen – zum Beispiel durch einen Europäischen

Bankensicherungsfonds. Wer in Griechenland, Portugal oder Frankreich

darauf hoffte, sein Bankguthaben demnächst breiter abgesichert zu

sehen, kann sich bei Salvini und Co. bedanken, dass es dazu nicht

kommen wird. Das ändert nichts daran, dass durch die gemeinsame

Währung ohnehin alle im selben Boot sitzen. Italien ist ein zu großes

Mitglied der Eurozone, seine Kredite sind zu stark mit denen der

anderen Länder verwoben, als dass eine Staatspleite nicht auch

diejenigen in Mitleidenschaft ziehen würde, die schmerzhafte Reformen

umgesetzt und ihre Haushalte in Ordnung gebracht haben. Das weiß die

Regierung in Rom. Die neue Kreditlinie für notleidende Staaten wird

ihre Risikofreude weiter erhöhen. Mögen die Kriterien auf dem Papier

noch so streng formuliert sein – das Geld wird am Ende auch dann

fließen, wenn Italien die entsprechenden Auflagen nicht erfüllt.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell