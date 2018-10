Mittelbayerische Zeitung: GroKo auf wankendem Grund / Das bayerische Wahlergebnis stürzt die Regierung tiefer in die Krise. Und die Hoffnung,Vertrauen zurückzugewinnen, ist äußerst vage. Von Reinhard Zweigler

Nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 hatte

Horst Seehofer versprochen, man habe verstanden. Ein Weiter so dürfe

es nun nicht geben. Doch dem Versprechen folgte nicht nur eine

äußerst zähe Regierungsbildung, sondern vor allem der quälende und

sinnlose Streit um Abschiebungen an der deutschen Grenze sowie das

Hickhack um ein paar Äußerungen des Verfassungsschutz-Chefs. Jedes

Mal stand die Berliner Koalition am Abgrund. Und es hätte nicht viel

gefehlt, sie wäre abgestürzt. Den Willen einer Mehrheit der Wähler

und Wählerinnen, die sich vor allem eine handlungsfähige, stabile

Regierung gewünscht hatten, die ihre Probleme anpackt, hat der

oberste Streithansel Horst Seehofer offenbar völlig missverstanden.

Das bayerische Wahlergebnis vom Sonntag mit Verlusten von rund 20

Prozent für zwei der drei GroKo-Parteien in Berlin stürzt die ohnehin

wankende Koalition im Bund noch tiefer in die Krise. Denn was nützen

all die Schwüre nach der Wahl, nun aber ganz sicher zur Sacharbeit

zurückzukehren, wenn wirkliche Konsequenzen ausbleiben? Die CSU

verschiebt die Aufarbeitung der Klatsche vom Sonntag in irgendwelche

Gremien. Über das verantwortliche Spitzenpersonal, Horst Seehofer und

Markus Söder, wird gleich gar nicht diskutiert. Schließlich müsse in

München rasch eine neue Regierung gebildet und in Berlin weiter

gearbeitet werden. Das Signal der Bayernwahl ist offenbar bereits

wieder verpufft. Die angeschlagenen Seehofer und Söder flüchten ins

politische Alltagsgeschäft. Die CSU verhandelt in München

gewissermaßen mit sich selbst über eine Koalition, die den Freistaat

künftig regieren wird. Die Freien Wähler von Hubert Aiwanger sind

gewissermaßen eine etwas ländlicher, rustikaler und bodenständiger

aufgestellte Zweit-Ausgabe der Christsozialen. Auch personell sind

zahlreiche FW-Politiker Fleisch vom Fleische der CSU. Selbst wenn

viele von ihnen mit der gerupften Staatspartei eigentlich nichts am

Hut haben wollen. Für die Koalition im Bund ist wichtig, dass die

Machtbastion der CSU im Freistaat zwar etwas angekratzt, aber im

Grunde nicht infrage gestellt wurde. Für den zweiten großen

Wahlverlierer in Bayern, die SPD, gilt sinngemäß, dass man am

schwarz-roten Bündnis im Bund festhalten wird. Die einzige wirkliche

Alternative, Austritt aus der GroKo und dann wahrscheinlich

Neuwahlen, fürchtet die sozialdemokratische Trümmerfrau Andrea Nahles

offenbar noch mehr als das beständige Dahinsiechen. Auch ihr

Versprechen zu Beginn der GroKo, die SPD werde zugleich regieren und

sich erneuern, ist verraucht. Klar haben die unwürdigen

Seehofer-Merkel-Festspiele dieses Sommers auch dem Ansehen und der

Glaubwürdigkeit der SPD arg geschadet. Sie wurde gewissermaßen in

Geiselhaft genommen für ein weitgehendes Regierungsversagen,

zumindest eine politische Blockade und Lähmung des Landes. Doch das

ist nur die eine Seite der Medaille. Die SPD, zumal ihre flotte

Vorsitzende, muss sich fragen lassen, warum sie mit ihrer soliden

Sacharbeit im Bund bei den Wählern nicht mehr punkten kann. Eine

Partei, bei der bundesweit weniger als ein Fünftel der Wähler ihr

Kreuzchen machen, ist keine Volkspartei mehr. Als Konsequenz aus den

herben Verlusten in Bayern dürften CSU und SPD im Bund nun noch

stärker auf ihre Eigenständigkeit, auf eigene Lieblingsthemen pochen.

Das verheißt leider nichts Gutes. Die Fliehkräfte innerhalb von

schwarz-rot dürften noch größer werden. Und ob die gleichfalls

angekratzte Kanzlerin Angela Merkel die Differenzen glätten und für

halbwegs Stabilität wird sorgen können, ist keineswegs sicher. Sollte

die Hessen-Wahl in zwei Wochen für CDU und/oder SPD zum Desaster

geraten, könnte auch die wankende Koalition in Berlin vollends

abstürzen.

