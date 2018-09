Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Bundeswehr/Kampf gegen den IS: Von der Leyens Dilemma von Reinhard Zweigler

Es hat mehr als drei Jahre gedauert, um die

islamistische Terrorganisation IS im Irak und in Syrien zu besiegen.

An der Bekämpfung dieser verblendeten Gotteskrieger war auch die

Bundeswehr beteiligt. Sie bildet im Norden und im Zentralirak

Soldaten an modernen Waffen aus. Auch Bundeswehr-Aufklärungs-Tornados

sind über dem Kriegsgebiet im Einsatz. Dass der IS militärisch

weitgehend niedergeschlagen werden konnte, ist zweifellos ein Erfolg.

Doch auch wenn die Dschihadisten heute kaum noch Gebiete unter ihrer

Gewalt haben, ist das Problem damit noch längst nicht gelöst. Der IS

ist trotz seiner Niederlagen immer noch zu Angriffen, vor allem

Terroranschlägen fähig. Er brüstet sich damit, unzählige sogenannte

„Schläferzellen“ im Irak, aber auch in Syrien, zu unterhalten, die

bloß darauf warteten, wieder loszuschlagen. Sie setzen auf eine

Guerillataktik mit gezielten Angriffen auf Politiker,

Bombenanschlägen, nächtlichen Attacken auf die Zivilbevölkerung. Für

einen offenen Krieg scheint der IS nicht mehr stark genug, doch um

das Land zu terrorisieren, reicht es allemal. Vor diesem Hintergrund

ist es richtig und notwendig, dass Bundesverteidigungsministerin

Ursula von der Leyen, Pläne über eine Verlängerung und

Neustrukturierung des deutschen militärischen Engagements im Irak

ausarbeiten lässt. Ihr Besuch, mit mehreren Verteidigungsexperten aus

Bundestagsfraktionen als Begleitung, im Nahen Osten dient diesem

Ziel. Offenbar hat sie aus dem Afghanistan-Einsatz gelernt. Dort

wurden, auch auf Druck der Obama-Administration, vorschnell

Positionen aufgegeben. Mit dem Ergebnis, dass Taliban in die Lücken

stießen, die die Alliierten und die schwache afghanische Armee ihnen

boten. Am Hindukusch versucht die internationale Gemeinschaft nun,

diesen verheerenden Fehler auszumerzen. Es ist völlig unklar, ob das

gelingen wird. Anders liegen die Dinge freilich beim Blick auf

Syrien, wo die Regierungstruppen von Diktator Baschar al-Assad mit

russischer Unterstützung die letzte Zuflucht der Rebellen, die Region

Idlib mit fast drei Millionen Menschen, attackieren. Nachdem der

Krisengipfel mit den Kriegsparteien Russland, Türkei und Iran im

Teheran vor kurzem kein greifbares Ergebnis brachte, wächst die

Gefahr einer humanitären Katastrophe. Ein syrisch-russischer Sturm

auf Idlib würde wahrscheinlich tausende Menschenleben, Verletzte und

hunderttausende Flüchtlinge mit sich bringen. Und als sei das noch

nicht Horrorvision genug, kann auch ein erneuter Giftgasangriff der

syrischen Regierungstruppen nicht ausgeschlossen werden. Im April

hatte das Assad-Regime bereits Giftgas gegen die Stadt Duma einsetzen

lassen. Damals gab es allerdings einen Vergeltungsschlag von USA,

Frankreich und Großbritannien. Deutschland beteiligte sich seinerzeit

nicht direkt, von den Aufklärungsflügen einmal abgesehen. Inzwischen

jedoch ist das Drängen aus Washington auf eine deutsche Beteiligung

an einem Vergeltungsschlag, sollte Assad wieder Giftgas einsetzen,

viel lauter. Und es hat, zumindest bei Ursula von der Leyen und

Angela Merkel, grundsätzliches Nachdenken ausgelöst. Darf Deutschland

einfach wegsehen, wenn Chemiewaffen eingesetzt und internationale

Konventionen gebrochen werden, hat Merkel am Mittwoch im Bundestag

gefragt. Und das war eine rhetorische Frage. Die Antwort kann nur

lauten: Natürlich nicht. Allerdings stecken die Bundeskanzlerin und

die Verteidigungsministerin in dem Dilemma, dass weder der

Koalitionspartner SPD noch die deutsche Gesetzlichkeit

Vergeltungsschläge mit Bundeswehrbeteiligung erlauben. Man könnte

dieses Dilemma auch mit Karl Valentin beschreiben: Mögen täten wir

schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Das

grundsätzliche Problem ist mit weiterem deutschen Stillhalten

allerdings nicht gelöst.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell