Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Verkehr in Ostbayern: Im Dauerstau bewegt sich was von Marion Koller

So kann es nicht weitergehen. Die Region

braucht dringend ein Gesamtkonzept für den Verkehr – nicht nur fürs

Auto, sondern für alle Formen der Mobilität. Und zwar so bald wie

möglich, nicht erst in fünf Jahren. Vor allem sind Sofortmaßnahmen

nötig. Zu lange haben Stadt und Land sich gegenseitig blockiert. Rund

um Regensburg stehen Autofahrer und Laster täglich im Stau. Ein

Unfall reicht aus, um alles lahmzulegen. Am letzten Donnerstag hat

sich die Situation wieder einmal zugespitzt. Weil ein Brummi auf der

A3 bei Neutraubling ins Stau-Ende krachte, ging in der ganzen Region

nichts mehr. Die Wirtschaft beobachtet das alles mit großer Sorge und

fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit. Ein Neumarkter Konzernchef

spricht von der zunehmenden Unkalkulierbarkeit des Verkehrs in

Ostbayern, weil seine Lkw oft im Stau stecken. Der Präsident der

Handwerkskammer, Dr. Georg Haber, nennt die Verkehrssituation gar

„geschäftsschädigend“. Pendler starten noch eine Stunde früher, um

der Blechlawine auszuweichen. Dabei war der Dauerstau seit 20 Jahren

absehbar. Anfang der 2000er wurde klar, dass der wirtschaftliche Boom

und der wachsende überregionale Verkehr das Straßennetz an seine

Grenzen bringen werden. 2005 legten Münchner Forscher ein

Verkehrsgutachten für den Großraum vor, das eine Reihe neuer Straßen

und Brücken vorschlug. Bis auf die Ostumgehung in Regensburg ist

davon bis heute kein wesentliches Projekt realisiert worden. Zugleich

nimmt der Verkehr rasant zu: 76 000 Einpendler aus ganz Ostbayern

rollen jeden Tag nach Regensburg, 18 000 hinaus. Im letzten Jahrzehnt

ist allein die Zahl der Einpendler um 20 000 gewachsen. Die Politiker

haben lange nicht über ihre Stadt- und Landkreisgrenzen – geschweige

denn über ihre Parteien – hinausgeblickt. Stattdessen blockierten

sich die Domstadt und das Umland bei der Verkehrsplanung gegenseitig.

Im Herbst 2012 trafen sich die Regensburger CSU und die aus dem

Landkreis zu einer medienwirksamen Verkehrskonferenz und kündigten

eine Machbarkeitsstudie zum Bau von Parallelbrücken entlang der

Pfaffensteiner A93-Brücke an. Geschehen ist dann nichts. Die Stadt

mit dem damaligen OB Hans Schaidinger wollte eigentlich gar nicht.

Auch lassen sich Anwohner keine Großprojekte – wie die Sallerner

Regenbrücke – mehr überstülpen. Mehrere Klagen verzögern diese. Seit

dem A3-Ausbau verschärft sich die Situation. Erst jetzt, viel zu

spät, reagiert die Politik. Im Juli haben die Regensburger

OB-Vertreterin Maltz-Schwarzfischer, Landrätin Schweiger, MdB Aumer

und das bayerische Verkehrsministerium einen Mobilitätspakt

unterzeichnet. Straße, Bahn und Radwege sollen sinnvoll verknüpft

werden. Die fünf Landräte der Region wiederum setzen sich mit der

Bürgermeisterin für einen S-Bahn-ähnlichen Verkehr im 30-Minuten-Takt

auf bestehenden Gleisen ein. Rasch machbare Sofortmaßnahmen in der

Oberpfalz wären: ein besserer Bustakt in den Landkreis Regensburg und

die Region, günstigere Tickets und noch mehr Busspuren, damit die

ÖPNV-Nutzer rascher vorankommen als die Autos. Das Radwegenetz müsste

engmaschiger werden, Radschnellwege wären sinnvoll. Die Bahn sollte

sich intensiver auf die Pendler einstellen – mit kurzem Takt, mehr

Elektrifizierung und weniger Ausfall. Auch die Bürger können den

Verkehr entzerren. Fast die Hälfte der 70 000 täglichen Fahrten auf

der A3-Ausbaustrecke zwischen dem Kreuz Regensburg und Rosenhof geht

aufs Konto der Regensburger und der Umlandbewohner. Kurztrips könnten

vermieden werden. Ob der Ausbau des größten Nadelöhrs der Region, des

Pfaffensteiner Tunnels, wünschenswert ist, müssen Gutachter

entscheiden, die auch moderne Mobilität wie das autonome Fahren

beurteilen können. Der große Vorteil: Heute ist sich die Politik

einig, dass etwas passieren muss. Die Regensburger Verkehrskonferenz

am Mittwoch in der Conti Arena wird hoffentlich erste Lösungen

bringen.

