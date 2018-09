Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Merkel-Besuch in Algerien

Angela Merkels Tagestrip nach Algier hatte viele

Gründe – nur einen nicht: algerischen Schülerinnen beim Unterricht in

Physik und Deutsch zuzuschauen. Die Botschaft war klar. Seht her,

kluge junge Frauen unter Kopftüchern lernen für ein weltoffenes Land

auf dem Sprung in die Moderne. Tatsächlich aber ging es um eine

Begegnung mit dem schwerkranken und seit langem nicht mehr gesehenen

Dauerpräsidenten Abdelaziz Bouteflika (81). Es heißt, er sei an den

Rollstuhl gefesselt und kaum des Sprechens fähig. Ohne überzeugende

Zusicherung des – je nach politischer Haltung des Betrachters –

greisen oder weisen Herrschers alten Schlags wird der größte

Flächenstaat Nordafrikas am Freitag im Bundesrat nicht als sicheres

Herkunftsland durchgehen. Ohne Bouteflika kann es beim nächsten

europäischen Flucht- und Migrationsgipfel keine Lösung geben. Die

europäischen Staatschefs werden Merkel bohrende Fragen stellen, was

das Wort des algerischen Übervaters wert ist. Hält er die Zügel noch

in der Hand, oder ist der angebliche Stabilitätsanker mehr denn je

Marionette der Militärs? Algerien ist nach einem Putsch und zehn

Jahren Bürgerkrieg unter dem 1999 mit Wahlbetrug ins Amt gemogelten

Bouteflika zur Ruhe gekommen – allerdings um den Preis fortwährender

Unterdrückung. Das totalitäre Regime und sein allgegenwärtiger

Geheimdienst halten die Fassade aufrecht. Dahinter geschieht kaum

etwas ohne Verstrickungen der Offiziellen mit mafiösen Strukturen.

Aus den Weiten der algerischen Sahara stammt das Wort von den

Gangster-Dschihadis. Gemeint sind bewaffnete Milizen, die sich ein

politisches Label verpassen, vor allem aber auf Profit aus sind.

Menschenschleusungen, Drogenhandel und Waffenverkäufe aus alten

libyschen Beständen an Tuaregs und Islamisten in Mali – es gibt

nichts, was Kenner der Szene nicht dem Milieu aus käuflichen

Militärs, korrupten Beamten und organisierter Kriminalität zutrauen.

Mehr noch: Der einzige ganz große Terroranschlag 2013 auf ein Gasfeld

bei Amenas wird bis heute in der Literatur nicht unbedingt Al-Kaida

zugerechnet. Er wird von vielen als mögliche Inszenierung des

Sicherheitsapparates eingeschätzt, um die Daumenschrauben im Innern

noch stärker anziehen zu können. Angesichts des unlösbaren

Migrationsproblems zählt in Berlin und Brüssel allerdings nur eines:

Bouteflika ist schlau genug, es sich nicht mit den Nachbarn im Norden

zu verderben. Seine Mittelmeerküste diente schon einmal als

Ausgangspunkt für Fluchtrouten nach Südfrankreich und auf die

Balearen. Dann war plötzlich Pause. Inzwischen steigt die Zahl der

Überfahrten wieder. Höchste Zeit also für Merkel, einem der finsteren

Türsteher Europas ihre Aufwartung zu machen.

